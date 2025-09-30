Masívny investičný plán Made for Germany: Nemecké firmy sľubujú do roku 2028 rekordných 735 miliárd eur

Podniky združené v iniciatíve Made for Germany majú za cieľ investovať v Nemecku do roku 2028 približne 735 miliárd eur. Od oficiálneho oznámenia vzniku iniciatívy sa k nej pridalo ďalších 44 spoločností, čím počet jej členov vzrástol na 105. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Spoločnosti sú pripravené prevziať zodpovednosť a konať, aby prispeli k obnove rastu,“ uviedla podnikateľská aliancia. V čase vzniku iniciatívy zúčastnené spoločnosti sľúbili investovať v Nemecku do roku 2028 najmenej 631 miliárd. Zvýšená suma 735 miliárd eur zahŕňa plánované aj nové kapitálové investície, výdavky na výskum a vývoj, ako aj záväzky od medzinárodných investorov, uviedla aliancia, ktorej vznik iniciovali okrem iných spoločnosti Siemens a Deutsche Bank.