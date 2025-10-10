Masívne prepúšťanie federálnych zamestnancov v USA: Shutdown ochromil vládu, milióny sú v neistote

V Spojených štátoch sa začalo masívne prepúšťanie federálnych zamestnancov. Uviedol to v piatok v príspevku na sociálnych sieťach šéf rozpočtového oddelenia Bieleho domu Russell Vough. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Dôvodom je zastavenie financovania federálnej vlády od 1. októbra, ktoré viedlo k obmedzeniu jej fungovania, tzv. shutdownu. Biely dom krátko pred začiatkom pozastavenia činnosti vlády oznámil, že plánuje agresívne prepúšťať. Vyzval všetky federálne agentúry, aby predložili návrhy na zníženie počtu zamestnancov rozpočtovému úradu na preskúmanie.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa sa masívnym prepúšťaním snaží vyvíjať väčší tlak na demokratických zákonodarcov, aby schválili plán republikánov na dočasné predĺženie financovania federálnej vlády. Demokrati však požadujú, aby akýkoľvek návrh zákona o financovaní zahŕňal zrušenie nedávnych škrtov, ktoré sa týkajú programu dotácií na dostupné zdravotné poistenie pre 24 miliónov Američanov.
„RIF sa začal,“ napísal Vought na sociálnej sieti X, pričom použil skratku pre „Reductions in Force“ (Zníženie počtu zamestnancov). Úrad pre riadenie a rozpočet, ktorý Vought vedie, potvrdil, že „prepúšťanie sa začalo a je značné“, ale neposkytol bližšie podrobnosti.
Zníženie počtu zamestnancov by sa malo vzťahovať na federálne programy, ktoré nie sú „v súlade s prioritami prezidenta“. Prepúšťanie však ide ďaleko nad rámec toho, čo sa zvyčajne deje pri odstávke vlády, keď majú federálni zamestnanci neplatenú dovolenku, ale po skončení shutdownu sa zvyčajne vrátia do práce.
Republikáni v Senáte sa opakovane snažili presvedčiť demokratických zákonodarcov, aby hlasovali za dočasný návrh zákona o financovaní vlády, ale demokrati to odmietli, pretože trvajú na pevnom záväzku o predĺžení programu zdravotnej starostlivosti.
Neobjavili sa žiadne náznak toho, že by najvyšší predstavitelia Demokratickej a Republikánskej strany v Senáte vôbec hovorili o spôsobe riešenia tejto patovej situácie.