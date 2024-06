Malé firmy z EÚ zrejme získajú možnosť nebyť v Česku platiteľmi DPH

Foto: unsplash.com/Radek Kozák

Malé firmy so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie zrejme dostanú možnosť, aby v Česku nespadali do režimu platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH). Predpokladá to návrh novely zákona o DPH, ktorý v stredu prerokuje vláda. Norma predložená ministerstvom financií tiež spresňuje podmienky, kedy bude možné uplatniť nižšiu sadzbu DPH pri stavbách pre bývanie a pre sociálne bývanie. Návrh by mal zrušiť aj možnosť vrátenia dane osobám so zdravotným postihnutím pri nákupe automobilu v tuzemsku, s týmto návrhom však nesúhlasilo ministerstvo práce a sociálnych vecí a rozpor bude musieť vyriešiť až zasadnutie kabinetu.

Podľa súčasného zákona nepodliehajú povinnostiam spojeným s DPH, ako sú kontrolné hlásenia či platba dane, české firmy, ktorých obrat za posledných 12 mesiacov neprekročí dva milióny korún. Firmy so sídlom v zahraničí podliehajú povinnostiam k DPH od prvého obchodu uskutočneného v Česku. Novela prevádza do českého práva európsku smernicu, ktorá by mala umožniť využívať výnimku aj malým firmám so sídlom v inom členskom štáte EÚ. Podmienkou bude, že tieto firmy dosiahnu vo všetkých štátoch únie obrat nanajvýš 100.000 eur (2,46 milióna korún). Smernica zároveň umožní malým českým firmám za rovnakých podmienok využívať v iných krajinách EÚ režim neplatcu DPH.

Novela tiež spresňuje podmienky, za ktorých bude možné využívať nižšie sadzby DPH na stavebné práce. Novo sa na daňové účely budú stavby posudzovať podľa účelu užívania, aký je u nich zapísaný v základných registroch. Ak stavba ešte nebude zapísaná v katastri nehnuteľností, bude sa posudzovať podľa projektu a stavebného povolenia.

Zákon by mal tiež zrušiť výnimku, na základe ktorej môžu zdravotne postihnutí žiadať o vrátenie dane pri nákupe automobilu. Podľa ministerstva financií návrh súčasná úprava odporuje európskym pravidlám, podpora handicapovaným by sa podľa neho mala riešiť dávkou ministerstva práce a sociálnych vecí. To však s rušením súčasnej úpravy nesúhlasí.

Novela nijako neupravuje výšku sadzieb DPH. Tie sa zmenili v tomto roku, keď kabinet v rámci rozpočtovej konsolidácie zlúčil znížené sadzby vo výške desať a 15 percent do jednej dvanásťpercentnej. Základnú sadzbu 21 percent ponechal v rovnakej výške. Zároveň zmenil rozloženie položiek v jednotlivých sadzbách, zo zníženej sadzby vypadlo napríklad kadernícke a holičské služby alebo točené pivo.