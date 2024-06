Malé a stredné podniky vo Francúzsku sa obávajú volebného víťazstva ľavice

Foto: pixabay.com/jackmac34

Takmer šesť z desiatich riaditeľov malých a stredných spoločností vo Francúzsku plánuje odložiť investície a prijímanie zamestnancov, ak v predčasných parlamentných voľbách zvíťazí koalícia ľavicových strán. Viac ako tretina z nich, teda 36 %, by urobila to isté v prípade víťazstva krajne pravicového Národného združenia (RN). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na prieskum francúzskej Konfederácie malých a stredných podnikov (CPME).

Podniky najviac znepokojuje možnosť víťazstva Nového ľudového frontu (NFP), ktorého súčasťou je krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI), pričom 58 % účastníkov prieskumu uviedlo, že by pozastavili investície a nábor zamestnancov.

Rozhodnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona rozpustiť parlament a usporiadať predčasné voľby, ktoré sa budú konať v dvoch kolách v nedeľu 30. júna a 7. júla, vyvolalo nervozitu na trhoch. Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že blok RN Marine Le Penovej by získal viac ako 32-percentnú podporu a NFP 30 %. Macronova centristická skupina výrazne zaostáva s približne 20 percentami. Prieskum CPME zároveň ukázal, že len 12 % šéfov podnikov by v prípade víťazstva prezidentovho zoskupenia odložilo investície.

Emmanuel Macron Foto: TASR/AP Photo/Omar Havana

CPME uskutočnila prieskum medzi 1066 šéfmi firiem v období od 20. do 24. júna. Organizácia zastupuje 239.000 malých a stredných podnikov, ktoré spolu zamestnávajú tri milióny ľudí.Prieskum CPMU ukázal, že jej členovia sa obávajú návrhu NFP na zvýšenie minimálnej mzdy, pričom štvrtina z nich uviedla, že by to viedlo k prepúšťaniu, a polovica, že náklady by preniesli na spotrebiteľov. Veľká väčšina, až 82 %, odmieta aj návrhy NFP a RN na zníženie veku odchodu do dôchodku.