Maďarsko spúšťa lacné úvery pre malé firmy: Orbánova vláda chce podporiť ekonomiku pred voľbami

Maďarský premiér Viktor Orbán oznámil cez víkend program lacných úverov pre malé a stredné podniky. Výhodné pôžičky pre firmy nasledujú po programe výhodných úverov pre záujemcov o získanie prvej nehnuteľnosti, ktorý maďarská vláda spustila minulý mesiac. Informovala o tom agentúra Reuters.
Program lacných úverov pre malé a stredné podniky vstúpi do platnosti v pondelok 6. októbra. Pôžičky budú s fixným úrokom 3 %, pričom firmy si budú môcť požičať do 150 miliónov forintov (385.723 eur). Aj úvery pre ľudí kupujúcich svoju prvú nehnuteľnosť dosahujú úrok nižší, než je polovica kľúčovej úrokovej sadzby centrálnej banky. Tá predstavuje 6,5 %.
Vláda tak ponúka v krátkom čase ďalší program na podporu ekonomiky pred parlamentnými voľbami. Tie sa uskutočnia na budúci rok a očakáva sa, že budú pre Orbána najnáročnejšie od roku 2010.
Čo sa týka lacných úverov na bývanie, Národná banka Maďarska uviedla, že povedú k rastu spotreby a odrazia sa na výraznom zvýšení objemu úverov. Na druhej strane ekonómovia varujú, že výrazné zvyšovanie výdavkov vlády pred voľbami predstavuje fiškálne riziká, pričom niektorí sa obávajú, že slabý rast ekonomiky môže viesť k ešte výraznejšej štedrosti vlády.
Podľa analytikov OTP banky by maďarská ekonomika mala v tomto roku vzrásť iba o 0,6 %. V budúcom roku však počíta s rastom o 3 %, ktorý by mala ťahať najmä spotreba, a to v dôsledku výrazných fiškálnych stimulov pred parlamentnými voľbami.
Analytici však upozorňujú na to, že tento rast bude iba dočasný. V ďalších rokoch totiž vláda bude musieť riešiť vysoký rozpočtový deficit, ktorý by v budúcom roku mohol vzrásť nad 5 % hrubého domáceho produktu.