Maďarská centrálna banka drží najvyššie úroky v EÚ: Forint posilňuje, inflácia stále vysoko

Maďarská centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Úrokové sadzby v Maďarsku teda zostávajú najvyššie v Európskej únii (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Menový výbor Magyar Nemzeti Bank (MNB) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 6,5 % už 11. mesiac po sebe. V rámci EÚ má Maďarsko spoločne s Rumunskom najvyššiu kľúčovú sadzbu.
Guvernér Mihály Varga avizoval, že MNB nezmení nastavenie menovej politiky. V pondelok (25. 8.) totiž vyhlásil, že centrálne banky musia zabezpečiť predvídateľnosť politiky, aby zaistili finančnú stabilitu, keď vo svetovej ekonomike panuje veľká miera neistoty. A minulý týždeň povedal, že vzhľadom na nárast cenových tlakov je potrebná „opatrná a trpezlivá“ menová politika.
Z prísnej menovej politiky profituje forint, ktorý sa za uplynulé tri mesiace voči euru posilnil o 1,7 % a minulý týždeň sa dostal najvyššie za takmer 11 mesiacov.
Maďarská inflácia sa v júli spomalila menej, ako sa očakávalo. Dôvodom bol nárast cien potravín a energie. A hoci medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien kleslo z júnových 4,6 % na 4,3 %, stále zostáva mimo tolerančného pásma jedného percentuálneho bodu, ktoré centrálna banka stanovila okolo svojho inflačného cieľa na úrovni 3 %.