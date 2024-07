Lyžovačka sa stane luxusom: Klimatické zmeny skrátia sezónu o desiatky dní!

Foto: freepik.com/freepic.diller

Úbytok snehu rok čo rok môžeme sledovať aj na našich kopcoch. Problémy so snehom počas sezóny pritom už nie sú výnimkou ani v známych lyžiarskych destináciách ako Rakúsko. Aký zásadný vplyv majú klimatické zmeny na lyžiarske strediská, vyrátali vedci na prípade Austrálie.

Hoci to možno na prvé počutie pre Slováka môže znieť exoticky, v Austrálii sa skutočne aktívne lyžuje. Tradícia tohto športu u protinožcov pritom siaha až do druhej polovice devätnásteho storočia. Počas zimy na južnej pologuli sa lyžiari v Austrálii koncentrujú na kopcoch Austrálskych Álp, ale aj na vrcholoch ostrovného štátu Tasmánia.

Faktom však je, že austrálskemu lyžiarskemu priemyslu, tak ako aj v iných oblastiach sveta, hrozí výrazné skrátenie sezón. Ako totiž uvádza web sciencedaily.com, podľa nových modelov organizácie Protect Our Winter in Australia a Austrálskej národnej univerzity, by sa pri strednom scenári emisií skleníkových plynov priemerná sezóna všetkých lyžiarskych stredísk v Austrálii do roku 2050 skrátila až o neuveriteľných 44 dní.

Ďalšie scenáre modelovania s vyššími emisiami oxidu uhličitého pritom počítajú so skrátením sezóny až o 55 dní. Výraznému skráteniu lyžovačiek sa však zrejme už v žiadnom prípade nevyhneme. Ak by totiž aj boli v tejto dekáde prijaté zásadné opatrenia na ochranu klímy, lyžiarska sezóna v Austrálii by sa podľa modelov napriek tomu skrátila do roku 2050 o 28 dní. Ak by sa následne podarilo emisie udržať na nízkej úrovni, situácia by sa mohla opäť začať zlepšovať až od roku 2080.

Vedci podľa sciencedaily.com tvrdia, že ak sa neprijmú naliehavé opatrenia v oblasti klímy, niektorým lyžiarskym strediskám hrozí, že definitívne zatvoria svoje brány. Spoluautorka správy a výskumníčka z Austrálskej národnej univerzity Ruby Olssonová uviedla, že okrem rýchleho vyraďovania fosílnych palív a zavádzania systémov obnoviteľnej energie, ako je veterná a solárna energia, sú potrebné aj iné podporné opatrenia. Tie by mali pomôcť lyžiarskym strediskám odolávať klimatickým zmenám a tiež komunitám, ktoré sú na tomto biznise závislé. Inak povedané, strediská by sa mali preorientovať na celoročný cestovný ruch.