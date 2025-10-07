Bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi zrejme definitívne došla trpezlivosť s trhovou ekonomikou. Minimálne čo sa týka vývoja cien v jeho krajine. V pondelok totiž všetkých prekvapil a v Bielorusku jednoducho zakázal infláciu.
Inflácia je v posledných mesiacoch a rokoch postrachom viacerých ekonomík. Výnimkou nie je ani tá bieloruská. V auguste sa podľa oficiálnych údajov držala už štvrtý mesiac v rade na medziročnej báze na vyše 7 percentách. Potravinová inflácia dokonca dosahuje až úroveň okolo 10 percent.
Bieloruský prezident Alexander Lukašenko sa túto situáciu rozhodol riešiť naozaj radikálne. Evidentne mu došla trpezlivosť s trhovými mechanizmami ponuky a dopytu a v pondelok 6. októbra všetkých prekvapil.
Jednoducho z minúty na minútu zaviedol celoštátny zákaz zvyšovania cien. Ako informuje ruský web mk.ru s odvolaním na tlačovú agentúru BelTA, oznámil to počas stretnutia s vládnym ekonomickým blokom:
The kind of nationalist dictator I can get behind— Lebanon_John (@Lebanon_John) October 6, 2025
🇧🇾 NOBODY GIVES A DAMN ABOUT YOUR MACRO LEVEL — Lukashenko bans price increases across all of Belarus
'Make things GOOD for the people' pic.twitter.com/JfkKSvuj9k
„Od 6. je akékoľvek zvyšovanie cien zakázané. Nie zajtra, ale dnes. Aby sa zabránilo prudkému nárastu cien cez noc,“ vyhlásil na stretnutí Lukašenko. Na vládnych predstaviteľov smeroval aj prísny príhovor o tom, že by mali uprednostniť bežných občanov pred makroekonomickými výsledkami. „Počúvajte, nikoho nezaujíma tá vaša makroekonomická úroveň,“ povedal.
Lukašenko tiež varoval vládnych úradníkov na všetkých úrovniach pred ich osobnou zodpovednosťou za rast cien v krajine. Vyzval pritom regulačné orgány, aby v prípade zistenia takýchto krokov ihneď konali.
Čo hovoríte na to, že Lukašenko v Bielorusku „zakázal“ infláciu?
Skvelý nápad! Aj u nás by sa to zišlo 😄
16
Ekonomický nezmysel – takto trh nefunguje
5
Typické pre diktatúru: problém vyriešia papierom
2
Keby to naozaj fungovalo, Lukašenko by dostal Nobelovku za ekonomiku
5
Infláciu zakázať nestačí, treba zakázať aj pokles HDP 😅
2
Hlasovalo: 30
Podnikateľov zároveň upozornil, aby ani neskúšali nejaké účtovnícke triky a pokúšali sa zákaz zdražovania obchádzať, napríklad spätnou úpravou dokumentov. Zdá sa teda, že bieloruský prezident to myslí naozaj vážne. Zostáva už len sledovať, aký bude mať táto bezprecedentná ekonomická politika úspech a výsledok.