Ľudia by mali dbať na väčšiu prevenciu počas zimnej turistiky

Ilustračné foto. Foto: Visit Liptov/Marek Hajkovský

Turistika v zimnom období prináša často nepríjemné situácie, ako sú bolestivé pády na zľadovatenom teréne alebo fyzické vyčerpanie počas túry v zasneženej oblasti. Počas zimy by mali ľudia dbať na väčšiu opatrnosť a prevenciu, upozornila poisťovňa Generali pri príležitosti Medzinárodného dňa hôr, ktorý pripadá na 11. decembra.

Poisťovňa spresnila, že na základe údajov Horskej záchrannej služby (HZS) prijali záchranári počas zimnej sezóny 2023/2024 až 2151 núdzových hovorov, denne tak absolvovali v priemere desať až 14 výjazdov. „Najviac zásahov sme mali v lyžiarskom stredisku Jasná, kde sme počas minulej sezóny vykonali až 1062 výjazdov, čo predstavuje takmer 50 % z celkového počtu,“ uviedol zástupca HZS Igor Trgiňa s tým, že najčastejšie sa hlásenia týkali zranení kolien a zápästí.

Horským záchranárom zjednodušuje prácu aj ich bezplatná aplikácia, ktorú v súčasnosti využíva takmer 192 000 ľudí. Okrem využitia v núdzovej situácii ponúka aj detailný prehľad o aktuálnych lavínových výstrahách. Aplikácia pomohla už vo viac než 801 prípadoch, z toho 397-krát len za tento rok. Novinkou je od tohto roka aj funkcia Anjel strážny, ktorá na základe polohy turistu dokáže zabezpečiť rýchlu pomoc od záchranárov. Od jej spustenia ju využilo vyše 800 ľudí.

Náklady na záchrannú akciu môžu stúpnuť až na niekoľko tisíc eur

Zimná turistika a rôzne športy prinášajú aj riziká, ktoré netreba podceňovať. Náklady na záchrannú akciu môžu podľa poisťovne stúpnuť až na niekoľko tisíc eur, preto odporúča, aby sa ľudia dobre pripravili na zimné športovanie či turistiku. Vybrať by si mali turistickú trasu, ktorá zodpovedá fyzickej kondícii a skúsenostiam danej osoby, a pred odchodom overiť aktuálne počasie, ako aj lavínovú situáciu.

Poisťovňa ďalej radí, aby ľudia chodili na turistiku skôr ráno, keďže dni sú v zime kratšie a rýchlo sa stmieva. Do ruksaku by si mali pribaliť aj lavínový vyhľadávač, sondu a lopatku, a to v prípade, že pôjdu do oblastí so zvýšeným lavínovým nebezpečenstvom. Rovnako by si mali uzatvoriť poistenie na hory, ktoré pokryje náklady spojené so záchrannými akciami.