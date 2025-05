Lowe’s prekonal očakávania analytikov: Zisk aj tržby klesli, no výsledky sú nad prognózami

Foto: pixabay.com/Fotocitizen

Spoločnosť Lowe´s, jeden z najväčších predajcov domácich potrieb v Spojených štátoch, oznámila v stredu pokles zisku aj tržieb za 1. štvrťrok finančného roka 2025/26. Napriek tomu jej výsledky prekonali odhady Wall Street. TASR o tom informuje na základe správ portálov Yahoo Finance a RTTNews.

Zisk druhého najväčšieho predajcu domácich potrieb, náradia a železiarskeho tovaru v USA po Home Depot sa za tri mesiace do konca apríla 2025 znížil na 1,64 miliardy USD (1,46 miliardy eur) alebo 2,92 USD na akciu z 1,755 miliardy USD alebo 3,06 USD na akciu v rovnakom období minulého roka.

Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 2,88 USD na akciu.Tržby v sledovanom období klesli o 2 % na 20,93 miliardy USD z 21,36 miliardy USD rok predtým.Porovnateľné tržby v obchodoch otvorených viac ako rok sa znížili o 1,7 %, čo je lepší výsledok ako ich očakávaný pokles o v priemere 2,04 %.Spoločnosť zopakovala svoje prognózy za celý fiškálny rok do konca januára 2026 a naďalej predpokladá tržby v rozmedzí 83,5 až 84,5 miliardy USD, pričom porovnateľné tržby by sa mali medziročne zvýšiť o 1 %.

Foto: pixabay.com/sometimesfay

Neistota okolo ciel v USA zostáva hlavným problémom. USA v polovici mája dočasne znížili clá na čínsky dovoz zo 145 % na 30 % na 90 dní, zatiaľ čo tzv. recipročné clá pre ďalších obchodných partnerov boli pozastavené do júla. Stále pritom platia plošné clá vo výške 10 % na dovoz do USA plus clá na oceľ, hliník a autá vo výške 25 %. Tieto poplatky sú vyššie, ako boli v minulosti, a neustále sa meniace colné tarify narúšajú sentiment spotrebiteľov.