Libra prudko rastie: Po slabom júli prekvapila najvyšším kurzom voči doláru za takmer tri týždne

Kurz britskej libry oproti doláru vzrástol v stredu na takmer trojtýždňové maximum po tom, ako investori dali najavo, že sú stále viac presvedčení, že úrokové sadzby v USA budú klesať rýchlejšie než v Británii. Prispeli k tomu najnovšie údaje o vývoji inflácie v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Americké ministerstvo práce v utorok (12. 8.) zverejnilo, že medziročná miera inflácie v USA zotrvala v júli na úrovni z predchádzajúceho mesiaca. To znamená, že spotrebiteľské ceny vzrástli opäť o 2,7 %. Analytici pritom očakávali mierne zrýchlenie rastu na 2,8 %.
Kurz libry zaznamenal v stredu popoludní oproti doláru 1,3569 USD/GBP. V porovnaní so záverom predchádzajúceho obchodovania to predstavuje rast o 0,5 %. Počas dňa vyskočil kurz libry na 1,3578 USD/GBP, čo bol najvyšší kurz britskej meny oproti doláru od 25. júla.
Od začiatku augusta tak kurz vzrástol o 2,4 % a ak si toto tempo udrží, libra zaznamená najvýraznejší rast kurzu od apríla. August sa tak pre libru vyvíja výrazne odlišne než predchádzajúci mesiac, za ktorý zaznamenala najvýraznejšie oslabenie za takmer tri roky. Za júl klesol kurz libry oproti doláru o takmer 4 %. To predstavuje najvýraznejšie oslabenie britskej meny za jeden mesiac od septembra 2022.
Po zverejnení najnovších údajov o inflácii v USA sa ešte posilnili očakávania trhov, že americká centrálna banka pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb už na najbližšom zasadnutí v septembri. Navyše, uviedli, že je tu aj vysoká pravdepodobnosť ďalšieho zníženia ku koncu roka.
Pôvodne trhy predpokladali, že Fed rozhodne o redukcii úrokových sadzieb najskôr v decembri. Pred údajmi o inflácii totiž americké ministerstvo práce zverejnilo údaje o vývoji na pracovnom trhu za mesiac júl a tie ukázali, že v ekonomike Spojených štátov sa v júli vytvorilo menej pracovných miest, než sa očakávalo. Navyše, výrazne menej, než sa predpokladalo, ich vzniklo aj v predchádzajúcich dvoch mesiacoch.
Naopak, údaje z tohto týždňa o vývoji na britskom trhu práce síce poukázali na pokračujúce oslabovanie tohto trhu, avšak aj na stabilný rast miezd. To je síce pre spotrebiteľov pozitívna správa, nie však pre centrálnu banku, ktorá na jednej strane rieši problémy ekonomiky a na druhej vytrvalo vysokú infláciu. Trhy teraz predpokladajú, že Bank of England (BoE) by mohla k ďalšiemu zníženiu úrokových sadzieb pristúpiť až v novembri.