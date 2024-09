Leto prinieslo prievan do peňaženiek: Pre takmer tretinu Slovákov je to veľmi zaťažujúce obdobie!

Foto: freepik.com/freepik

Prázdniny sú za nami. Naopak, nový školský rok je v plnom prúde. Práve tieto obdobia patria, a to spolu s Vianocami, medzi finančne najnáročnejšie v roku. Letný oddych dal z pohľadu financií dospelým poriadne zabrať. Záťaž na peňaženky priznáva podľa prieskumu 365.bank 9 z 10 rodičov detí vo veku do 18 rokov.

Výdavky však nekončia príchodom nového školského roku. Najväčšia časť rodičov, a to takmer 39 percent, minula na tento účel sumu medzi 100 a 200 eur. Napriek tomu si vyššie sumy peňazí plánuje vopred a šetrí len štvrtina z nich, dodáva 365.bank.

Letné mesiace a začiatok septembra predstavujú pre peňaženky slovenských rodičov čas zvýšených výdavkov. Potvrdzuje to až 9 z 10 opýtaných, pričom 28 percent považuje toto obdobie až za veľmi zaťažujúce. Napriek tomu svoj rodinný rozpočet pravidelne alebo orientačne plánuje len tretina z nich.

„Ak neberieme do úvahy náklady na hlavnú dovolenku, 20 percent našincov sa s nákladmi na voľnočasové vyžitie svojich detí zmestilo do 100 eur, pričom s výdavkami medzi 100 a 200 eur sa muselo vysporiadať ďalších 15 percent rodičov,“ informuje 365.bank. Necelá polovica, a to 46 percent, je ochotná na zážitky svojich ratolestí obetovať 201 až 500 eur. Sumu vyššiu ako 500 eur minuli rodičia na voľnočasové aktivity v 19 percentách prípadov.

Zber dát do prieskumu bol realizovaný prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos od 30. augusta do 2. septembra na vzorke 550 respondentov.

„Letné prázdniny a školský rok sú obdobiami, počas ktorých rodičia pociťujú zvýšený nápor na rodinný rozpočet. Výlety, festivaly, kultúra a ďalšie aktivity pre deti počas prázdnin, ale aj samotný nástup do škôl rodičov stoja nemalé výdavky. A preto odporúčame si všetky takéto náklady vopred plánovať, ak sa dá, nakupovať ich, či odkladať si na ne peniaze priebežne a nenechávať to na poslednú chvíľu,“ odporúča Head of PR 365.bank Linda Gáliková.

Viac ako tri štvrtiny rodičov pritom označujú za najčastejšie letné aktivity svojich potomkov cestovanie a veľmi obľúbenými sú aj kultúrne (42 percent) či športové (36 percent) aktivity alebo letné tábory (30 percent).

Začiatok školského roka si vyžiada ďalšie výdavky

Okrem prázdninových radostí musia rodičia každoročne myslieť aj na začiatok školského roka. Na písacie a kresliace potreby, zošity, obaly, učebnice či pomôcky pritom 39 percent z nich necháva v obchode sumu medzi 100 a 200 eur. Bezmála tretine vystačí stovka a ďalšia necelá tretina vynaloží náklady nad 200 eur.

Nákupom výbavy sa však spravidla výdavky na školu zďaleka nekončia. Za školskú tašku, úbor na telesnú, prezuvky či základné hygienické potreby sa môže čiastka vyšplhať až na niekoľko stoviek eur, nehovoriac o financiách za družinu či obedy alebo príspevok do školského fondu. Rodičia by však mali brať do úvahy aj to, že v porovnaní s minulým rokom ceny školských potrieb výrazne vzrástli.

Pri medziročnom porovnaní vývoja cien školských a vzdelávacích pomôcok už tretí rok za sebou podľa 365.bank zaznamenávame nárast. V porovnaní s priemernými cenami na začiatku minulého roku sú ceny za výbavu pre školáka vyššie o približne 10 percent. Na základnú školskú výbavu a špeciálne pomôcky tak rodičia medziročne vynaložia o 20 eur viac a v priemere zaplatia takmer 240 eur.

„Na výdavky spojené s letom a začiatkom školského roka rodičia zvyčajne nemajú odložené peniaze. Najväčšia časť populácie (40 percent) hradí tento typ výdavkov z bežných úspor. Približne tretina zas zo svojich aktuálnych príjmov,“ uzatvára Gáliková.