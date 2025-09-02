Letné výdavky a školské potreby výrazne zaťažili rozpočet: Viac ako polovica rodičov sa musela uskromniť

Viac ako 59 % rodičov s deťmi do 18 rokov sa muselo z dôvodu prázdninových aktivít a výdavkov na začiatok školského roka uskromniť. Na letné výdavky a aktivity spojené so začiatkom školského roka si špeciálne šetrí 26 % rodičov, pričom 44 % používa bežné úspory alebo to zvláda z aktuálnych príjmov. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý bol realizovaný agentúrou Ipsos v období od 22. do 25. augusta 2025 na vzorke 550 respondentov.
Najčastejšie v lete míňali rodičia detí na spoločné aktivity ako cestovanie a výlety, celkovo 72 %. Ďalej nasledovali športové aktivity so 43-percentným podielom, na treťom mieste boli kultúrne aktivity so 41 % a štvrtú priečku obsadili letné tábory s 30 %. Najmenej rodičia investovali do vzdelávacích kurzov, a to približne päť percent.
„Pri pohľade na výdavky prieskum ukázal, že približne pätina rodičov do týchto prázdninových aktivít detí investovala sumu od 101 do 200 eur, rovnaký podiel minul od 201 do 300 eur. Do rozpočtu menej ako 100 eur sa zmestilo v tomto roku 15 % rodičov (na porovnanie, v minuloročnom prieskume bol podiel týchto rodičov 20 %). Zvyšní rodičia tieto sumy prekročili a na prázdninové aktivity vynaložili aj niekoľko sto eur navyše,“ uviedla banka.
Letný rozpočet si vopred alebo aspoň orientačne plánuje 48 % opýtaných rodičov, pričom vlani to bolo 40 %. Druhá polovica rodičov výdavky rieši väčšinou až v momente, keď nastanú. Pri plánovaní vopred však majú rodičia podľa banky lepší prehľad o možnostiach a dokážu sa vyhnúť rôznym nepríjemnostiam. V náročných mesiacoch im môže pomôcť aj odkladanie menšej sumy bokom alebo priebežné sledovanie výdavkov.
Výdavky na školu medziročne stúpajú, 38 % z opýtaných uviedlo, že najčastejšie minie od 101 do 200 eur na základnú výbavu, ako sú zošity, písacie potreby, prezuvky či pomôcky na telesnú a výtvarnú výchovu. Štvrtina rodičov sa zmestí do 100 eur a 22 % minie na školské potreby od 201 do 300 eur. Okrem týchto výdavkov musia takisto zaplatiť aj rôzne iné poplatky za školské kluby a krúžky, družinu, obedy alebo príspevok do školského fondu.
„Každý rok vidíme, že ceny školských potrieb a pomôcok rastú. Kým na začiatku minulého školského roka dokázalo zabezpečiť pomôcky do školy do sumy 100 eur 31 % rodičov, v tomto roku ich podľa nášho prieskumu bola len necelá štvrtina,“ dodala šéfka PR banky Zuzana Blažečková Janove.