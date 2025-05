Letné tábory môžu výrazne zaťažiť rodinný rozpočet: Rady, ako ušetriť stovky eur

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov

Za denné tábory bez prespávania detí môžu rodičia týždenne zaplatiť 100 až 200 eur. Pri pobytových táboroch s ubytovaním a stravou to môže byť 500 eur. Náklady za posledné tri roky stúpli o 15 až 25 percent, najmä v dôsledku inflácie a rastúcich prevádzkových nákladov. Výdavky na letné tábory môžu byť finančnou záťažou pre rodinný rozpočet. Upozornila na to odborníčka na financie Monika Dudášová zo spoločnosti Partners.

Dve deti v dvoch táboroch môžu rodičov stáť cez leto aj 1000 eur. Preto je potrebné plánovať vopred, keďže niektoré tábory sú podľa odborníčky vypredané už na jar, a to aj z dôvodu, že ponúkajú zľavy za skoré prihlásenie detí. Najlepší výber poskytuje február a marec, kedy sa zľavy na tábory pohybujú od päť do dvadsať percent. V apríli a máji je ešte stále dostatok možností, avšak tie populárne tábory rýchlo miznú z ponúk. Jún predstavuje riziko vypredania táborov, plnej ceny a často aj čakacie listiny.

Letná rezerva

Rozumné je tiež vytvoriť si takzvanú letnú rezervu, teda samostatný sporiaci účet, na ktorý si počas roka budú rodičia postupne odkladať peniaze. „Ak chceme, aby nás leto finančne neprekvapilo, odporúčam rodičom odkladať si počas roka bokom, pri jednom dieťati ideálne 30 až 60 eur mesačne, pri dvoch deťoch dvojnásobok. Ak začneme sporiť už v septembri, do júna máme pripravenú sumu, ktorá bez problémov pokryje jeden pobytový alebo dva denné tábory, a to bez zásahu do rodinného rozpočtu,“ radí Dudášová.

Rekreačné poukazy

Rodičia môžu využiť na detské tábory aj rekreačné poukazy, ak ide o pobytový program organizovaný na Slovensku. Podmienkou je doložiť faktúru s menom dieťaťa a údajmi o pobyte. Nárok na príspevok do výšky 275 eur v rámci rekreačného poukazu majú pracovníci firiem s viac ako 49 zamestnancami.

Odborníčka odporúča tiež kombinovať typy táborov a využiť dostupné možnosti ako sú mestské a samosprávne tábory, ktoré sú často s dotáciou. Ďalej to môžu byť školské a CVČ (centrum voľného času) tábory vedené učiteľmi, potom skautské, športové či folklórne tábory s nízkou cenou alebo denné tábory bez prespávania vhodné pre mladšie deti, ktoré sú výrazne lacnejšie.

Zmluvné podmienky a storno podmienky

Letný tábor je investíciou, preto je vhodné všímať si zmluvné podmienky a storno podmienky, dokedy je možné zrušiť rezerváciu bez poplatku či pozrieť sa na doplnkové poplatky ako sú výlety, tričká a výbava, ktoré nemusia byť zahrnuté v cene. Rovnako napríklad športové tábory môžu vyžadovať špeciálne oblečenie alebo výstroj. Tiež je dobré informovať sa o tom, či pri chorobe dieťaťa sa vráti rodičom alikvotná časť poplatku. V prípade drahších táborov sa podľa odborníčky oplatí zvážiť storno poistenie, ktoré pokryje nečakané zmeny plánov.