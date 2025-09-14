Letné obedy na Slovensku zdraželi: V šiestich krajoch už nestačí ani stravné

V lete platili ľudia za obedy na Slovensku aj viac ako desať eur. Najvyššie platby boli zaznamenané v auguste v Košickom kraji na úrovni 10,42 eura a za ním nasledoval Nitriansky kraj s 10,23 eura. Obedy v Žilinskom kraji dosiahli hodnotu 9,75 eura, v Prešovskom to bolo 9,62 eura a v Banskobystrickom kraji zase 9,40 eura. Vyplýva to z najnovších dát TRC indexu spoločnosti Edenred.
Za obedy v auguste zaplatili menej Slováci v Bratislavskom kraji, a to 8,90 eura, rovnako v Trnavskom kraji to bolo 8,33 eura a v Trenčianskom kraji 7,75 eura. Celoslovenský priemer za tohtoročný august dosiahol platby na úrovni 9,17 eura, čo je v rámci jednotlivých mesiacov najviac v histórii. V júli 2025 bol tento priemer na hodnote 9,08 eura a v júni 8,58 eura.
„V lete sú ľudia vo všeobecnosti uvoľnenejší pri míňaní. Dovolenky a prázdniny vytvárajú pocit, že si môžu dopriať, a to sa ukazuje aj na stravovacích kartách. Zároveň platí, že v letných mesiacoch sú reštaurácie v turisticky atraktívnych regiónoch zvyknuté nastaviť ceny vyššie,“ vysvetlila PR riaditeľka spoločnosti Lívia Bachratá.
Medziročne nominálne najviac stúpli platby za obedy v Nitrianskom kraji, celkovo o 89 centov. V Košickom kraji to bolo o 84 centov a v Bratislavskom zase o 73 centov. V rámci priemeru platieb za prvých osem mesiacov tohto roka si najvyššie hodnoty drží Košický kraj s 9,70 eura. Ďalej nasledujú Nitriansky kraj s 9,47 eura, Žilinský s 8,99 eura, Prešovský s 8,92 eura a Banskobystrický s 8,89 eura. Posledné tri priečky obsadili Bratislavský kraj s 8,52 eura, Trnavský so 7,96 eura a Trenčiansky kraj so 6,99 eura. Celoslovenský priemer za osem mesiacov tohto roka je na hodnote 8,65 eura za obed.
„Hodnota stravného je dnes 8,80 eura, no v auguste to nestačilo už v šiestich z ôsmich krajov Slovenska. Ak sa pozrieme na priemer od januára do augusta, vidíme, že pod hranicou stravného sú iba tri kraje, v ostatných piatich ľudia za obed zaplatia viac, než im príspevok pokryje,“ dodala Bachratá.