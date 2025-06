Letné ceny na Slovensku rýchlo rastú: Za kúpalisko, zmrzlinu aj dovolenku si priplatíme o 8,5 %

Foto: freepik.com/fabrikasimf

Tohtoročné leto bude pre peňaženky ľudí opäť o niečo náročnejšie. Od opaľovacích krémov cez vstupenky na kúpaliská až po dovolenku pri mori – všade si budú ľudia musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Uviedol to v analýze Tomáš Boháček, analytik 365.bank.

„Podľa nášho porovnania priemerných cien letných produktov a služieb z leta 2024 s júnom 2025 je zjavný výrazný medziročný nárast cien takmer vo všetkých kategóriách, čo viedlo k celkovému zdraženiu letného cenového koša o výrazných 8,5 %. Najciteľnejšie zdraženie zaznamenali položky ako vodný melón (+18,2 %) a letné menu v reštaurácii (+16 %), čo podčiarkuje pokračujúci inflačný tlak najmä v segmente potravín,“ priblížil.

„Výrazne si priplatíme aj za voľnočasové aktivity, ako je vstup na kúpalisko či letný festival (obe +12,5 %), čo naznačuje rastúce prevádzkové náklady. Hoci pohonné látky (benzín 95) ako jediná položka zlacneli o 4,5 %, tento pokles len čiastočne kompenzuje zvyšujúce sa náklady na dopravu, keďže celkové výdavky na letné dovolenky taktiež vzrástli o 8,2 %, respektíve 7,6 %. Spotrebitelia sa v lete 2025 budú musieť pripraviť na citeľne vyššie výdavky na typické sezónne tovary a služby. Zdražie aj letná dovolenka doma (+7,6 %), a to napriek nižšej selektívnej sadzbe DPH na ubytovanie v platnosti od začiatku roka,“ spresnil.

Najvýraznejší percentuálny skok podľa neho vidno pri vstupoch na kúpaliská a do akvaparkov, kde sa kombinujú vysoké náklady na energie, vodu a personál. „Desaťpercentné zdraženie zmrzliny či obľúbeného nápoja na terase je zase priamym odrazom vyšších mzdových a prevádzkových nákladov v gastronómii. Pri nápojoch s vyšším obsahom cukru sa prejavuje najmä daň zo sladených nápojov, ktorá u nás predražuje pohár nealka v priemere o 5 % nad ceny v Rakúsku,“ upozornil.

V porovnaní s okolitými krajinami nie je letný rast cien v SR podľa analytika osamotený. „Náš percentuálny nárast o 8,5 % výrazne prekonáva susedné krajiny. V Maďarsku a v Poľsku zaznamenali miernejší rast o 5,7 % a 5,6 %, zatiaľ čo Česká republika a Rakúsko si udržali najstabilnejšie ceny s nárastom len o 3,7 % a 2,3 %. Letný kôš v Rakúsku zostáva absolútne najdrahší, zatiaľ čo v Maďarsku a v Poľsku je najlacnejší a našinec by tam aj tento rok dokázal usporiť minimálne 200 eur,“ podčiarkol.

Hoci je cenový rast vybraných letných produktov a služieb dosť silný, stále podľa neho existujú „finty“, ako si užiť leto aj pri nižšom rozpočte. Pri dovolenkách môžu pomôcť zľavy za skorý nákup so vzdialenejším termínom (first minute) alebo, naopak, čakanie na posledné možné dostupné zájazdy alebo hotelové izby (last minute). Flexibilita v termínoch, napríklad cestovanie mimo hlavných prázdninových týždňov, môže takisto ušetriť stovky eur. Pri jednodňových výletoch sa oplatí sledovať zľavové portály alebo rodinné balíčky, ktoré často ponúkajú výhodnejšie vstupné.