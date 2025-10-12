Larry Ellison, zakladateľ spoločnosti Oracle a aktuálne druhý najbohatší človek na svete, oznámil, že plánuje darovať až 95 percent svojho obrovského majetku. Zameral sa pritom na zaujímavé oblasti a projekty.
Majetok Larryho Ellisona je odhadovaný na 393 miliárd dolárov (cca 334 mld. €), pričom väčšina jeho bohatstva pochádza z jeho 41-percentného podielu v spoločnosti Oracle a významného podielu v spoločnosti Tesla. Miliardár sa rozhodol pridať k hnutiu Giving Pledge, ktoré v roku 2010 založili Bill Gates, Melinda Gates a Warren Buffett.
Ellison sa k záväzku darovať väčšinu svojho majetku prihlásil už v roku 2010, no na rozdiel od mnohých iných miliardárov si vybral vlastnú cestu. Namiesto tradičných charitatívnych organizácií sa rozhodol pre Ellison Institute of Technology (EIT). Ide o unikátnu, ziskovo orientovanú inštitúciu so sídlom na Oxfordskej univerzite.
EIT sa zameriava na riešenie globálnych problémov, ako sú zdravotníctvo, potravinová bezpečnosť, klimatická zmena či výskum umelej inteligencie. V Oxforde má do roku 2027 vyrásť nový kampus v hodnote približne 1,3 miliardy dolárov.
Ellisonove dary sa už teraz pohybujú v stovkách miliónov až miliardách:
- 200 miliónov dolárov venoval Univerzite Južnej Kalifornie na výstavbu centra pre liečbu rakoviny.
- Jeho Ellison Medical Foundation v minulosti investovala takmer 1 miliardu dolárov do výskumu starnutia a prevencie chorôb.
- Do plánovaného kampusu EIT v Oxforde už prisľúbil 1,3 miliardy dolárov.
Hoci v porovnaní s Billom Gatesom (viac ako 50 mld. USD) či Warrenom Buffettom (vyše 40 mld. USD) pôsobia jeho priame príspevky zatiaľ skromnejšie, Ellison kladie dôraz na dlhodobý, systémový dopad namiesto okamžitého rozdávania peňazí.
Trend miliardárskej filantropie
Ellisonova filantropia však nie je bez problémov. Ako uvádzajú weby Fortune a The American Bazaar, v EIT sa objavilo napätie ohľadom komercionalizácie výskumu a dôvery vo finančné záväzky samotného Ellisonа. Nedávne zmeny vo vedení – keď po nástupe nového spolupracovníka odišiel vedúci vedec John Bell – vyvolali otázky o stabilite projektu.
Larry Ellison napriek tomu nasleduje cestu Gatesa a Buffetta, ktorí svojimi nadáciami nastavili nový štandard vo filantropii – obrovské súkromné bohatstvo nasmerované na riešenie globálnych výziev. Všetci traja miliardári pritom zastávajú podobný prístup, a to investovať do vedy, inovácií a dlhodobých riešení namiesto jednorazovej charity.
Ellisonovo rozhodnutie rozdeliť 95 percent svojho majetku môže mať v budúcnosti podobný dosah ako Gatesove vakcinačné programy či Buffettova podpora zdravotníctva a boja proti chudobe. A hoci druhý najbohatší človek planéty sľubuje, že väčšinu svojho majetku rozdá, zatiaľ je otázne, ako presne bude jeho filantropia vyzerať.