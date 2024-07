Láka vás predčasný dôchodok? Pozor na splnenie nedávno zmenených podmienok! (poradňa)

PORADŇA Foto: unsplash.com/Sven Mieke

Predčasné dôchodky sú v posledných mesiacoch často v centre pozornosti. Môže za to veľký záujem ľudí na hranici dôchodkového veku, ktorý spustili výhodnejšie podmienky pre jeho priznanie. Štát však už na masívne odchody pracujúcich do predčasného dôchodku zareagoval a pravidlá zmenil. Čo vlastne predčasný dôchodok je a kto ma naň nárok sa dozviete v ďalšej časti našej poradne.

Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek.

Ako ďalej dodáva Sociálna poisťovňa (SP), predčasný starobný dôchodok môže pomôcť najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

Pravidlá pre získanie nároku na predčasný dôchodok sa len nedávno upravovali. Vláda sa totiž rozhodla aj pre masívne odchody pracujúcich do predčasného dôchodku urobiť podmienky menej atraktívne. Od polovice mája tohto roka sa napríklad zvýšila penalizácia za predčasný odchod do dôchodku krátením sumy dôchodku z 0,3 percenta na 0,5 percenta za každý mesiac do riadneho dôchodkového veku.

Od 15. mája 2024 máte nárok na predčasný starobný dôchodok, ak:

– ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia,

– chýbajú vám najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo ste získali potrebné odpracované obdobie a

– suma vášho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Poistné za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer, alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát.

Potrebné je splniť aj ďalšie podmienky

Sociálna poisťovňa upozorňuje aj na ďalšie podmienky. Musíte mať ukončený pracovný pomer a nesmiete pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platíte odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok. „To znamená, že žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok bude povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba,“ uvádza SP.

Vyššie uvedené podmienky sa však od 1. júla 2023 nevzťahujú na nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá je držiteľom zákonnom určeného oprávnenia na podnikanie podľa osobitného predpisu, a nie je povinne dôchodkovo poistená z iného dôvodu.

Ide o oprávnenia vydané na výkon činnosti pri výkone povolaní:

– psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa živnostenského zákona,

– veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,

– advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,

– znalcov a tlmočníkov,

– overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,

– burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu,

– sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov,

– autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,

– autorizovaných geodetov a kartografov,

-reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,

– audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,

– sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu.

To znamená, že ak ste povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba na základe oprávnenia na podnikanie vydaného na výkon činnosti pri výkone uvedených povolaní, Sociálna poisťovňa vám po 30. júni 2023, za predpokladu, že splníte ostatné zákonom stanovené podmienky, prizná predčasný starobný dôchodok. Taktiež, ak vám počas poberania predčasného starobného dôchodku vznikne takéto povinné dôchodkové poistenie, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku vám nezanikne.

