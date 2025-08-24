Lagardová: Zahraniční pracovníci zachraňujú rast ekonomiky eurozóny, ukazujú nové dáta ECB

Hospodárstvo eurozóny podľa Európskej centrálnej banky (ECB) profituje z prílevu zahraničných pracovníkov. Nárast počtu pracovníkov z krajín mimo menovej únie podporil niektoré odvetvia, vyhlásila v sobotu (23. 8.) šéfka ECB Christine Lagardová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Hoci v roku 2022 predstavovali len približne 9 % celkovej pracovnej sily, zahraniční pracovníci sa podieľali na polovici jej rastu za posledné tri roky,“ povedala Lagardová v prejave na výročnej konferencii Federálneho rezervného systému (Fed) v Jackson Hole. Bez tohto príspevku by podmienky na trhu práce mohli byť napätejšie a aj produkcia by bola nižšia, dodala. Ako príklad spomenula silný hospodársky rast Španielska po pandémii, ku ktorému podľa nej do značnej miery prispeli zahraniční pracovníci.

Migrácia môže zohrávať kľúčovú úlohu v regiónoch, ktoré čelia nedostatku pracovnej sily, pokračovala šéfka ECB. Zároveň upozornila, že ECB vo všetkých svojich scenároch predpokladá, že populácia v produktívnom veku bude v eurozóne ďalej klesať, a to aj pri zachovaní vysokej úrovne migrácie. Aj pri značnej migrácii závisí jej vplyv na zmiernenie nedostatku pracovnej sily od toho, do akej miery kvalifikácia migrantov zodpovedá voľným pracovným miestam v kľúčových sektoroch, zdôraznila Lagardová.

