Lagardová: Európa potrebuje väčšie a silnejšie banky

Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová. Foto: SITA/AP

Európa potrebuje väčšie a silnejšie banky, ktoré dokážu konkurovať svojim americkým a čínskym rivalom, vyhlásila v pondelok prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. Jej vyjadrenie zaznelo v čase, keď sa talianska banka UniCredit chystá prevziať nemeckého konkurenta Commerzbank.

UniCredit, talianska banka číslo dva, nalieha na spojenie medzi úverovými ústavmi po tom, ako začiatkom tohto mesiaca získala podiel v Commerzbank. Plánovaná akvizícia narazila na širokú kritiku zo strany politickej reprezentácie v Nemecku, ktorá chce zachovať nezávislosť banky.

V záujme Európy je, aby mala veľké banky, ktoré môžu skutočne konkurovať iným inštitúciám na celom svete vrátane amerických a čínskych bánk, povedala Lagardová na pôde výboru pre hospodárske a menové záležitosti Európskeho parlamentu (EP). O tom, či sa bude pokračovať v určitých transakciách, by mali rozhodovať subjekty zo súkromného sektora, dodala šéfka ECB, pričom zdôraznila, že jej vyjadrenia by sa nemali chápať ako priame zasahovanie do konkrétnej transakcie.

Odpor Berlína považujú za spochybňovanie princípov európskej integrácie

Podľa zdrojov agentúry Reuters tvorcovia menovej politiky v ECB dohodu o zlúčení UniCredit a Commerzbank v zásade podporujú a odpor Berlína považujú za spochybňovanie princípov európskej integrácie.

„Cezhraničné fúzie, ak vytvárajú väčšie inštitúcie, ktoré sú agilnejšie, majú väčší rozsah a hĺbku, majú veľa výhod,“ povedala Lagardová. „Nie je to bez zodpovednosti, bez potenciálnych rizík, ale samozrejme je na realizátoroch týchto iniciatív v súkromnom sektore, aby toto všetko zvážili a rozhodli, či to má zmysel alebo nie,“ uzavrela šéfka ECB.

Prípadné zlúčenie spoločnosti UniCredit a Commerzbank by musela schváliť aj Rada guvernérov ECB.