Lacné potraviny sľubujú aj českí politici: Majú ich návrhy šancu na úspech?

Strany kandidujúce do októbrových parlamentných volieb v Česku podľa odborníkov často sľubujú nereálne zlacnenie potravín. Zaväzujú sa tiež k zníženiu byrokracie, čo podľa odborníkov reálne je. Chýbajú im ale plány na naplnenie sľubov, povedali ČTK agrárny analytik Petr Havel a agrárny ekonóm z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe Tomáš Maier. Podľa Havla vychádza viacero názorov neparlamentných kandidujúcich strán z populistických a neoverených dát.
„Zástupcovia neparlamentných strán, napríklad Stačilo!, Prísaha, Motoristi, v diskusiách s poľnohospodármi preukazujú veľkú neznalosť odborovej problematiky, množstvo názorov vychádza z populistických, ale neoverených dát,“ povedal Havel. Spomenul napríklad Stačilo!, ktoré varuje pred nadmernými dovozmi z Ukrajiny alebo nerovnými poľnohospodárskymi dotáciami v ČR oproti iným krajinám, čo sa ale podľa neho nezakladá na pravde.
„Každý volebný program je tak trochu kompromis, musí tak nejako reflektovať ideológiu daného politického subjektu a zároveň musí byť dostatočne populistický na to, aby oslovil voličov,“ uviedol Maier.
Havel spomenul, že SPD sa doposiaľ nezúčastnilo predvolebných diskusií o poľnohospodárstve, čo podľa neho znamená nižší záujem o rezort. „Je to ale práve SPD, ktorá sľubuje nižšie ceny potravín, čo je jeden z nereálnych sľubov, ktorý v menšej či väčšej miere spomínajú všetky strany súčasnej opozície,“ povedal Havel. SPD v programe píše, že sa bude usilovať o to, aby sa českým poľnohospodárom vyplatilo vyrábať doma a aby mali spotrebitelia dostupné, kvalitné a cenovo prijateľné potraviny z domácich zdrojov. Maier ale poukázal na to, že SPD neuvádza, ako k nižším cenám potravín prispeje.
Za reálny sľub Havel naopak považuje znižovanie byrokracie, čo majú vo svojich programoch uvedené takmer všetky strany. Maier ale poukázal na to, že niektoré body z programu ANO, napríklad zriadenie potravinového ombudsmana alebo kontrola dovozov, naopak predstavujú riziko nárastu administratívy. ANO sa pritom zaväzuje k zníženiu byrokracie o 30 percent. Zároveň podľa Maiera kladie najväčší dôraz zo všetkých strán na potravinovú sebestačnosť, uzavretie pred konkurenciou by však mohlo znamenať rast cien pre spotrebiteľov.
Motoristi sebe, SPD, Stačilo! či ANO podporujú model, kedy dotácie dostávajú farmári, ktorí niečo skutočne vypestujú alebo vyprodukujú, nie tí, ktorí len vlastnia pôdu. Havel potom upozornil, že v kontexte znižovania európskych dotácií sú to práve podpory spojené s ochranou prírody, ktoré budú môcť farmári čerpať.
Green Deal je v centre pozornosti
Pokiaľ ide o prístup k ochrane prírody a klimatickým zmenám, strany sa nezhodujú. SPD, ÁNO, Stačilo! aj Motoristi hovoria o zrušení Green Dealu, teda Zelenej dohody pre Európu. Naopak, najústretovejší sú k potrebám ochrany prírody a krajiny podľa Havla Piráti, adaptáciou na klimatickú zmenu sa zaoberá aj STAN. „Oboje je potrebné a v praxi ide len o to, aby poľnohospodárom a krajine nepriniesli viac škôd ako úžitku,“ povedal Havel. Maier dodal, že Piráti sa vôbec najviac vymedzujú proti holdingom v poľnohospodárstve, a vytkol im, že chcú zníženie DPH na zdravé potraviny, ale neuvádza, kto by určoval, čo to zdravé potraviny sú.
Za najracionálnejšiu stranu z opozičných zoskupení označil Havel Motoristov. „S určitými výhradami súhlasia aj s medzinárodnými zmluvami, sú ale zásadne proti reguláciám v prospech ochrany prírody a krajiny typu Green Deal,“ uviedol.
Takmer všetky z kandidujúcich strán chcú podporovať malé a stredné podniky, podľa Havla je však ťažké posúdiť, ako hodnoverná podpora bude, vzhľadom na to, aké zákony strany v minulosti presadzovali. Koalícia Spolu sa podľa analytikov vyjadruje skôr všeobecne, za dôležitý sľub považuje podporu vzdelávania a generačnej výmeny, čo spomínajú ľudovci.