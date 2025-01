Kybernetický útok na kataster nehnuteľností prináša podľa geodetov možnosť na zmeny

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/Tima Miroshnichenko

Kybernetický útok na kataster nehnuteľností vnímajú zástupcovia geodetov a kartografov ako možnosť na systémové zmeny a lepšie nastavenie rezortu geodézie a kartografie. Výsledkom by mohla byť zvýšená právna istota a zlepšenie postavenia vlastníkov na Slovensku. Geodeti by mohli taktiež skvalitniť poskytovanie svojich služieb, uviedol v utorok predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav Vladimír Uhlík. Zároveň upozornil na obmedzenia, ktorým geodeti pre útok na kataster naďalej čelia pri výkone svojho povolania.

„Musíme s poľutovaním povedať, že poskytovanie geodetických služieb, čo sa týka napríklad geometrických plánov, merania pre občanov a podobne, tieto služby sú stále nefunkčné alebo teda nemôžme ich vykonávať. Čiže ľudia bohužiaľ nech nečakajú, že prídu do geodetickej kancelárie a objednajú si geometrický plán a my ho urobíme. To stále nie je možné aj napriek tomu, že sa obnovuje činnosť katastrálnych odborov okresných úradov,“ povedal Uhlík.

Ďalej upriamil pozornosť na súčasné nastavenie modelu štátnej správy, ktoré je podľa neho z pohľadu fungovania katastra nehnuteľností s geodetmi neefektívne. V mene zástupcov tohto odvetvia by prijal zmenu, kedy by bol kataster opätovne začlenený do špecializovanej štátnej správy.

Príležitosť na systémovú zmenu

Problémom by malo byť nesprávne nastavenie a rozdelenie úloh medzi dvoma orgánmi, a to Ministerstvom vnútra SR a Úradom geodézie, kartografie a katastra. „Celá infraštruktúra, čiže to sú tie počítače, servery, siete a teda samozrejme aj zamestnanci, patria pod Ministerstvo vnútra, ale celá infoštruktúra, to sú dáta, informácie, to patrí pod Úrad geodézie, kartografie a katastra,“ spresnil.Po implementovaní navrhovaných zmien by mohlo dôjsť k zlepšeniu činnosti geodetov, s čím vyjadril súhlas aj predseda predstavenstva Zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie Jozef Kožár. „My túto situáciu napriek tomu, že je taká, aká je, vnímame ako príležitosť na nejakú systémovú zmenu,“ uzavrel.