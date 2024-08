Kvalitné zdravotníctvo musíme byť schopní financovať aj v ďalších rokoch, uviedol Fiala

Český premiér Petr Fiala. Foto: SITA/AP

Špičkovo vybavené nemocnice sú motiváciou pre lekárov, ktorí by mohli najmä v stredných Čechách dávať prednosť pracoviskám v Prahe. Krajská Nemocnica Rudolfa a Stefanie v Benešove dala v posledných rokoch do modernizácie vybavenia a budov vyše 1,2 miliardy korún. V máji dokončila centrálny vstupný pavilón s recepciou a nové lôžkové oddelenie chirurgie, ako jediná v kraji má heliport pre záchranárske vrtuľníky. Zdravotná starostlivosť v Česku je v medzinárodnom porovnaní mimoriadne kvalitná a robustná, systém ale musí byť tiež dlhodobo udržateľný, zdôraznil dnes pri návšteve benešovskej nemocnice premiér Petr Fiala (ODS).

„Celé to bude dobre fungovať, keď z toho bude premyslený systém, o ktorý sa budú tí zriaďovatelia a jednotliví aktéri dobre starať,“ povedal Fiala. Poukázal pri tom na úlohu fakultných, krajských i menších nemocníc, ktoré sú špecializované. „Do budúcnosti budeme musieť rozmýšľať aj nad tým, ako zabezpečiť efektivitu toho systému tak, aby ho spoločnosť bola schopná financovať aj v budúcich rokoch,“ doplnil Fiala.

Nedostatok personálu

Hejtmančin námestník pre zdravotníctvo Pavol Pavlík (ODS) novinárom povedal, že s nedostatkom personálu v nemocniciach sa kraj potýka podobne ako v ďalších regiónoch. Situácia Stredočeského kraja je ale podľa neho špecifická kvôli polohe okolo Prahy, kde sú špičkové pracoviská fakultných nemocníc, ktorým môžu dať lekári prednosť. „Na benešovskej nemocnici vidím krásny príklad toho, ako bonifikovať prácu pre personál,“ povedal Pavlík. Lekári, ktorí v nej budú slúžiť, majú možnosť pracovať na moderných pracoviskách, ktoré sú podľa neho porovnateľné s pražskými.

Požiadavky lekárov

Situácia s hrozbami výpovedí od časti lekárov, ktorú sa podarilo odvrátiť dohodou vlani v decembri, by sa podľa Fialu nemala zopakovať. „My sme na strane štátu splnili prakticky všetky požiadavky, ktoré boli, respektíve všetky body dohody, na ktorej sme sa vtedy dohodli, či už s odbormi alebo hlavne s lekárskou komorou a s mladými lekármi,“ povedal Fiala. Požiadavky podľa neho neboli len finančné, ale týkali sa ďalších vecí, napríklad kvalifikácií. „Vo všetkom sa urobil pozitívny posun. Ministerstvo zdravotníctva na všetkom pracovalo a je preukázateľné, že tá dohoda je zo strany ministerstva zdravotníctva, respektíve štátu, dodržiavaná,“ doplnil Fiala.

Krok, ktorý vláda urobila v platových prostriedkoch, neznamenal plošné navyšovanie, ale motivačnú platbu pre mladých lekárov, ktorí získavajú kvalifikáciu. Ďalší priestor na podobné kroky už podľa Fialu nie je. Pre mladých lekárov je podľa neho ale dôležitá aj jasná štruktúra a časový harmonogram dopĺňania kvalifikácie. „Aby to bolo podobne ako v iných krajinách, že to má jasný časový koniec, že tam sú jasné podmienky, že naši mladí lekári nebudú musieť chodiť do zahraničia, aby mali istotu, že získajú akreditáciu v priebehu niekoľkých rokov, to všetko sa dá spraviť, na tom pracujeme,“ povedal Fiala.

Ilustračné foto. Zdroj: Getty Images

Náklady na vybudovanie centrálneho príjmu

Nemocnica v Benešove je jednou z piatich nemocníc Stredočeského kraja. Projekt centrálneho príjmu je jedna z najväčších investičných akcií Stredočeského kraja v zdravotníctve za posledné roky, ktorá je financovaná z úveru Európskej investičnej banky. Celkové náklady na vybudovanie centrálneho príjmu a prístavby chirurgického pavilónu rozdelené do niekoľkých etáp sú 578 miliónov korún. Nemocnica má od tohto roka novú magnetickú rezonanciu a oficiálny certifikovaný heliport, ktorý umožňuje vzlet a pristátie záchranárskych vrtuľníkov.

Benešovská nemocnica má spádovú oblasť so 120 000 obyvateľmi, v turistickej sezóne je to až štvrť milióna ľudí. Poskytuje starostlivosť pacientom z Benešovska, zo Sedlčan v okrese Příbram a ich okolí a z okresov Praha-východ, Praha-západ a Tábor. Nemocnica má takmer 340 akútnych lôžok a takmer 100 ošetrovateľských lôžok.