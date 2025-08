Kto sa môže tešiť na dôchodkový strop? Rezort práce už pracuje na zmenách, takto by mohli vyzerať!

Ilustračné foto. Foto: oPeniazoch.sk, generované AI

Dôchodkové stropy pri odchode do penzie by sa na Slovensku mohli opäť zaviesť. Nie však plošne, ale len pre vybrané profesie. Na tejto zmene už pracuje rezort práce, ktorý sa inšpiruje systémom fungujúcim u našich západných susedov. Kedy by sa nové stropy mohli dostať do praxe a ako by mohli vyzerať, sme zisťovali od ministerstva práce.

Strop na dôchodkový vek na Slovensku bol zrušený s účinnosťou od začiatku roka 2023. Odvtedy sa obnovila väzba dôchodkového veku na rast strednej dĺžky dožitia, a to pre ročníky 1967 a mladšie. V čiastočnej podobe by sa však mohli dôchodkové stropy zaviesť do praxe opäť.

Rezort práce zvažuje zaviesť dôchodkový strop pre určité profesie, aby ľudia v náročných povolaniach nemuseli pracovať do vysokého veku. Inšpiruje sa pritom českým modelom, kde môžu pracovníci v rizikových a fyzicky náročných zamestnaniach odísť do dôchodku skôr.

Zavedenie dôchodkových stropov pre určité povolania vychádza z Programového vyhlásenia vlády. Rezort práce už podľa ministra Erika Tomáša mal aj konzultácie s Českom, ktorým sa inšpiroval. Minister práce pritom už skôr vyhlásil, že si vie predstaviť, že by napríklad aspoň pre ťažko pracujúcich ľudí boli zadefinované dôchodkové stropy. „Nemôžeme dopustiť, aby pracovali, ako sa hovorí, až do smrti,“ vyhlásil napríklad koncom júna tohto roka Tomáš.

Na naše aktuálne otázky rezort práce uviedol, že na dôchodkových stropoch sa aktívne pracuje. „Zohľadnenie náročnosti povolania pri odchode do dôchodku predstavuje významnú úpravu parametrov celého dôchodkového systému. Iniciatíva ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša naštartovala proces, v rámci ktorého sa posudzujú rôzne varianty riešenia,“ uviedlo pre web oPeniazoch.sk tlačové oddelenie rezortu práce.

Ministerstvo zároveň potvrdilo, že už prebehli aj odborné konzultácie na expertnej úrovni s partnermi z Českej republiky. Tieto rokovania ukázali, že kľúčom k funkčnému riešeniu je úzka medzirezortná spolupráca a tiež správne nastavenie kritérií, ktoré zohľadnia skutočnú záťaž na konkrétnych pracoviskách.

A kedy by sme sa mohli pripravených zmien dočkať v praxi? Zatiaľ je to podľa rezortu práce predčasná otázka. „Vzhľadom na tieto komplexné faktory je v tejto fáze predčasné špecifikovať konkrétny časový horizont. Cieľom je pripraviť systémové a udržateľné riešenie postavené na objektívnych kritériách,“ dodáva ministerstvo práce.

Konkrétne nastavenie nového systému dôchodkových stropov tak zatiaľ zostáva otvorené. Isté však je, že by sa horná hranica dôchodkového veku mala týkať len niektorých profesií, a to po vzore susedného Česka.

Aké pravidlá platia pre skorší odchod do dôchodku v Česku, si môžete pozrieť v pokračovaní článku.

