Kto povedie americký Fed? Minister financií Bessent vybral päť horúcich kandidátov

Americký minister financií Scott Bessent po dôkladných pohovoroch zúžil zoznam kandidátov na predsedu Federálneho rezervného systému (Fed) z 11 na päť. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNBC, ktorá sa odvolala na vysokých predstaviteľov ministerstva financií oboznámených s výberovým procesom.
Podľa CNBC skrátený zoznam kandidátov zahŕňa podpredsedníčku Fedu pre dohľad Michelle Bowmanovú, guvernéra Christophera Wallera, bývalého guvernéra Kevina Warsha, riaditeľa Národnej ekonomickej rady Kevina Hassetta a hlavného investičného riaditeľa pre globálny fixný príjem spoločnosti BlackRock Ricka Riedera.
Bessent a vysokí predstavitelia ministerstva financií a Bieleho domu plánujú po Dni vďakyvzdania uskutočniť ďalšie kolo pohovorov so všetkými piatimi kandidátmi. Po pohovoroch by mal minister zaslať skrátený zoznam prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý urobí konečné rozhodnutie, uviedli zdroje. Dodali, že osoba vybraná na čelo Fedu bude pravdepodobne najprv vymenovaná za guvernéra a neskôr nominovaná na predsedu Fedu.