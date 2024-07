Kto najviac zarábal na prudkom zdražovaní potravín? Obchodné reťazce to nie sú!

Foto: freepik.com/rawpixel.com

Hoci sú pri vyjadreniach o cenách potravín obľúbeným terčom politikov najmä obchodné reťazce, na prudkej potravinovej inflácii z posledných rokov nezarábali zďaleka najviac. Vládny materiál totiž odhaľuje, že najväčší nárast ziskov zaznamenali farmári.

Kabinet Roberta Fica do boja s vysokými cenami potravín vyrukoval aj pravidelnou správou rezortu financií o vývoji cien kľúčových produktov na pultoch našich obchodov. Poslednú správu takúto správu ministri prerokovali iba prednedávnom koncom júna. Samotné informácie o vývoji cien vybraných potravín si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.

Analýza cenového vývoja základných druhov potravín však obsahuje aj zistenia o tom, ako sa vyvíjali zisky jednotlivých článkov vo výrobnom a dodávateľskom reťazci potravín. Inak povedané, komu vďaka prudkému rastu cien potravín najvýraznejšie rástli zisky. Viacerých pritom zistenia rezortu financií prekvapia.

Rast cien potravín počas minulého roka umožnil podľa analýzy ministerstva výrazný rast ziskov v celej výrobnej vertikále. Zistili tiež, že spotrebiteľské ceny potravín rástli výraznejšie, než ceny vstupov, vrátane miezd, v poľnohospodárstve, potravinárskom priemysle aj obchode.

Považujete ceny potravín v slovenských obchodoch za adekvátne? Áno Nie Odoslať odpoveď

Paradoxom je, že za prudkým rastom cien nie sú potraviny z dovozu, ale rýchlejší rast cien potravín z domácej produkcie. „Napriek vysokému podielu spotreby potravín z dovozu, ktoré tvoria až 43 percent, rástli dovozné ceny potravín výrazne pomalším tempom, ako tie z domácej produkcie,“ uvádza sa v analýze.

Ministerstvo pritom odhaduje, že drahšími nákladovými vstupmi a dovezenou infláciou je možné v roku 2023 vysvetliť len zhruba polovicu medziročnej potravinovej inflácie. „Nevysvetlený rozdiel prisudzujeme nárastu nominálnych hrubých ziskov v potravinovej vertikále. Odhadujeme, že ak by zisk firmám rástol rovnako rýchlo ako mzdy zamestnancom, potravinová inflácia by bola v roku 2023 nižšia až o 7,6 percentuálneho bodu a dosiahla by medziročný rast okolo 9,7 percenta,“ uvádza sa v materiáli.

Kto teda na zdražovaní zarábal najviac?

Podľa účtovných závierok rástla ziskovosť firiem v potravinovom výrobnom reťazci v roku 2022 tým viac, čím nižšie vo vertikále firma operovala. Inak povedané, najviac sa z pohľadu ziskovosti darilo poľnohospodárstvu, potom potravinárstvu a až následne maloobchodu. „To naznačuje, že svetový šok cien potravín navýšil najprv zisky v prvovýrobe a odtiaľ sa prelieval ďalej do výrobných a nakoniec do spotrebiteľských cien,“ píše sa v analýze.

Komplexné údaje o ziskovosti firiem v poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2023 ešte nie sú dostupné. Tie z predchádzajúceho roka však ukazujú, že v poľnohospodárstve pomer ziskov pred zdanením na celkových výnosoch stúpol na 8,9 percenta. „To predstavuje 60-percentný nárast oproti roku 2021 a vyše 200-percentný nárast oproti predkrízovému roku 2019,“ konštatujú analytici ministerstva financií.

Zdroj: MF SR/Finstat.sk

Zisky pritom podľa nich rástli najmä v odvetví pestovania obilnín, ale aj v chove hospodárskych zvierat. „Predpokladáme, že poľnohospodárom sa darilo najmä kvôli vysokým burzovým svetovým cenám poľnohospodárskych komodít, ktoré stúpli výraznejšie ako náklady na ich produkciu,“ dodávajú.

Čo sa týka výroby potravín, tam bol pomer ziskov k výnosom nižší, a to na úrovni 3 percent. Oproti roku 2021 sa tento pomer nezvýšil. V často skloňovanom maloobchode v roku 2022 generovaný zisk z jedného eura výnosov dokonca mierne klesol, avšak rástol už rok predtým. Vtedy to bolo spôsobené najmä pandémiou koronavírusu a väčším nákupom v obchodných reťazcoch, keďže množstvo ďalších služieb bolo obmedzených.

V porovnaní s predkrízovými rokmi 2018 a 2019 v celom odvetví maloobchodu tak podľa analýzy rezortu financií pomer ziskov a výnosov stúpol o zhruba 30 percent. „Dáta z účtovných závierok za rok 2022 naznačujú, že minuloročná potravinová inflácia bola do veľkej miery hnaná najmä zvýšenými cenami prvovýrobcov, ktoré sa cez dodávateľský reťazec preniesli až do konečných spotrebiteľských cien. Údaje za rok 2023 nemáme k dispozícii,“ dodávajú analytici ministerstva financií.