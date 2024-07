Kto drží kasu? Peniaze v domácnosti riadia ženy, bohatstvo sa však sústreďuje na účtoch mužov!

Foto: pexels.com/Karolina Kaboompics

Viac peňazí majú na účtoch muži. Vyplýva to z aktuálnych dát UniCredit Bank, podľa ktorých sa s pribúdajúcimi peniazmi na účet nožnice medzi oboma pohlaviami ešte viac roztvárajú.

Zaužívaný stereotyp, že ženy držia v domácnostiach kasu, je zrejme do značnej miery pravda. Pravdou je však aj to, že hoci ženy vládnu rodinným rozpočtom, skutočné bohatstvo sa hromadí na účtoch mužov. Navyše sa rozdiel v bohatstve nahromadenom na mužských a ženských účtoch postupne zvyšuje. Vyplýva to z aktuálnych dát UniCredit Bank a orientačného prieskumu banky.

Pri objeme peňazí uložených na účtoch klientov UniCredit Bank je pomer žien a mužov v kategórii od 50 do 100-tisíc eur viac menej vyrovnaný a to 42:58. Pri aktívach od 100 do 300-tisíc eur je pomer už 36:64 v prospech mužov, zatiaľ čo v objeme 300 až 500-tisíc eur tvoria ženy držiteľky menej ako tretinu (28 %). Rozdiel je ešte výraznejší pri sumách nad 500-tisíc eur. Ukazujú to štatistiky UniCredit Bank o zostatkoch na účtoch klientov, vrátane podielových fondov, ale aj skúsenosti v segmente privátneho bankovníctva, ktoré obsluhuje najbohatšiu klientelu.

Platí podľa vás vo väčšine pravidlo, že ženy spravujú rodinný rozpočet? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Čím vyššiu sumu má klient na účte, tým je pravdepodobnejšie, že majiteľ účtu je muž. Pri bežných a sporiacich účtoch so sumami do 100-tisíc eur je pomer mužov a žien z pohľadu ich majiteľov takmer vyrovnaný. Pri aktívach nad 500-tisíc eur sú už nožnice otvorené veľmi výrazne, pomer je 21 ku 79 v prospech majiteľov mužov,“ uviedla hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.

Prieskum banky ale potvrdil, že napriek menším aktívam sú ženy skutočne tie, ktoré sa starajú o rodinné rozpočty. Až 8 z 10 respondentiek sa vyjadrilo, že sa starajú o domáce financie bez ohľadu na veľkosť domácnosti. Ženy tak platia účty, spravujú domáci rozpočet a podieľajú sa na rozhodovaní o investíciách alebo veľkých nákupoch. Aktívne sa starajú aj o poistné produkty.

Materská aj slabšie platená práca

Dôvody, prečo je to tak, že mužom rastie bohatstvo, kým ženy sa starajú o rodinný rozpočet, zrejme nikoho neprekvapia. Ako uviedla psychologička Martina Viewegová, ženy môžu stráviť veľkú časť svojho života na materskej dovolenke, ako slobodné matky alebo v zamestnaniach, ktoré sú menej platené, ale umožňujú im byť doma s dieťaťom, ak sú choré. „To môže formovať vzťah k peniazom a postoj ‚radšej vrabec v hrsti ako holub na streche‘. Preto je pre nich lepšie narábať s peniazmi tak, aby investície neboli príliš výnosné, ale zároveň neboli riskantné, aby prípadne neohrozili finančnú stabilitu rodiny,“ dodala.

Potvrdzuje to aj spomínaný prieskum UniCredit Bank, podľa ktorého sú medzi ženami stále najobľúbenejšie bežné sporiace účty, ktoré využíva viac ako polovica Sloveniek. Niečo viac ako pätina robí pravidelné investície a len niečo vyše 10 percent opýtaných využíva termínované vklady.

Niektoré si jednoducho neveria

Ako dodáva Ďuďáková, podľa prieskumu si 7 percent žien vôbec neverí pri zhodnocovaní peňazí. Viac ako desatina nemá ani vlastné úspory na investovanie a viac ako štvrtina žien uvádza, že dokáže využívať len základné produkty, ako sú termínované vklady a pravidelné investície.

"Polovica žien dokáže zhodnocovať peniaze, pričom 28 percent z nich tvrdí, že keď si nie sú isté, nechajú si poradiť od odborníka alebo skúsenejšej osoby, a pätina (21,7 %) sa pri rozhodovaní spolieha iba na seba. Najistejšie v investovaní sú ženy vo vekovej skupine medzi 36 a 44 rokov. Ako však vidíme, ženy tak investujú skôr po drobnom, či volia produkty s dostupnosťou k peniazom, prípadne časovo ohraničené," uviedla hovorkyňa UniCredit Bank.

Ochota investovať pritom priamo súvisí aj s dostupnými finančnými prostriedkami a pocitom finančnej nezávislosti. Faktom však je, že až 16 percent respondentiek prieskumu uviedlo, že nemá dodatočný príjem na to, aby sa považovali za finančne nezávislú a pri riadení svojej finančnej situácie potrebujú pomoc partnera alebo rodičov. Častejšie sa s tým môžeme stretnúť u mladšej generácie žien.

Pocit finančnej závislosti sa u žien na Slovensku vytráca s prechodom do práce. Práve vo vekovej skupine 27 až 35 rokov je totiž podiel žien, ktoré sa hodnotia ako finančne nezávisle, viac ako tretina. Napriek tomu sa nájde aj podiel žien, ktoré napriek svojej finančnej samostatnosti nemajú dostatočnú odvahu investovať. V tomto prípade by podľa Ďuďákovej pre ne boli vhodnou voľbou napríklad podielové fondy, ktoré aktívne spravujú skúsení manažéri.