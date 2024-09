Kryptoaktíva sa už regulácii nevyhnú: Poslanci odklepli povinné licencie, obchodníci budú pod drobnohľadom!

Foto: unsplash.com/Traxer

Oblasť kryptoaktív sa už nevyhne regulácii ani na Slovensku. Nový zákon by mal lepšie chrániť spotrebiteľov a investorov. Na základe spoločnej európskej legislatívy sa tak aj u nás dostanú do praxe nové pravidlá pre dohľad nad poskytovateľmi služieb v oblasti kryptoaktív. Rovnako sa zavádza mechanizmus pre udeľovanie prípadných sankcií, či nové povinnosti pre poskytovateľov služieb spojených s kryptoaktívami.

Zákon o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív v stredu definitívne schválili poslanci parlamentu. Do praxe by sa tak postupne mali dostať nové pravidlá vychádzajúce z európskeho nariadenia MiCA. To je prvým európskym komplexným harmonizovaným rámcom pre trhy s kryptoaktívami, ktorým sa upravuje ponúkanie kryptoaktív verejnosti, stanovujú sa osobitné pravidlá pre kryptoaktíva a súvisiace služby a činnosti.

Hoci nariadenie MiCA bude na Slovensko priamo účinné, nový zákon podľa ministerstva financií obsahuje niektoré ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné k harmonizácii slovenského právneho poriadku s týmto nariadením. „Je napríklad potrebné ustanoviť orgán dohľadu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie ustanovených povinností podľa nariadenia MiCA. Týmto príslušným orgánom s potrebnými právomocami bude Národná banka Slovenska,“ dodáva rezort.

Potrebuje oblasť kryptoaktív na Slovensku väčšiu reguláciu? Áno Nie Odoslať odpoveď

Čo sú kryptoaktíva?

Kryptoaktíva sú digitálnym vyjadrením hodnoty alebo práv. Možno ich prevádzať alebo uchovávať elektronicky s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií (DLT) alebo podobnej technológie.

Poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptoaktívami budú po novom licencovanými subjektami. Licencie bude vydávať Národná banka Slovenska (NBS). Náklady súvisiace s licenčným konaním budú pritom musieť vynaložiť subjekty, ktoré emitujú tokeny naviazané na aktíva alebo poskytujú služby kryptoaktív.

Nové pravidlá zasiahnu viacero subjektov

Nová legislatíva sa dotkne viacerých subjektov na trhu. Okrem Národnej banky Slovenska, to budú aj banky a pobočky zahraničných bánk, inštitúcie elektronických peňazí a iné finančné subjekty, ktoré budú oprávnené poskytovať služby kryptoaktív podľa nariadenia MiCA. Rovnako sa zákon dotkne aj poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny alebo peňaženky virtuálnej meny. V praxi sa pritom na základe nových pravidiel zavedú dve nové kategórie licencovaných subjektov, a to emitent tokenov naviazaných na aktíva a poskytovateľ služieb kryptoaktív.

Jednou z konkrétnych zmien bude napríklad povinnosť poskytovateľov služieb kryptoaktív, aby zabezpečovali odbornú prípravu fyzických osôb, ktoré v ich mene poskytujú poradenstvo alebo informácie o kryptoaktívach. „Táto odborná príprava musí byť rozsahu kritérií ustanovených v opatrení NBS najmenej raz ročne a vždy pred tým, ako takáto fyzická osoba začne poskytovať poradenstvo alebo informácie o kryptoaktívach alebo o službách kryptoaktív v mene tohto poskytovateľa služieb kryptoaktív,“ spresňuje ministerstvo financií.

Ako sa môžu použiť kryptoaktíva?

– ako platobný/výmenný prostriedok (známy aj ako kryptomena)

– na investičné účely (napríklad udelenie vlastníckych práv)

– na prístup k tovaru alebo službám (podobne ako poukážky, známe aj ako úžitkové tokeny)

– ako kombinácia týchto prostriedkov

Účinnosť má zákon stanovenú od 1. novembra tohto roka, okrem niektorých ustanovení, ktoré sa dostanú do praxe od roku 2025.