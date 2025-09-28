Slovenskí investori patria medzi najmladších v Európe. Priemerný klient investičnej platformy XTB má len 37 rokov. Spoločnosť sa pozrela na vlastné štatistiky o investoroch. Aké nástroje preferujú a ktorá generácia investuje najviac?
Slovenský investor, ktorý svoje peniaze zhodnocuje v XTB, má v priemere necelých 37 rokov. V porovnaní so susedným Českom (37,7 roka) je tak o čosi mladší. Z krajín Európskej únie, kde XTB pôsobí, sú najmladší klienti v Poľsku (v priemere 35 rokov). Priemer za celú skupinu XTB, ktorá okrem Európy pôsobí aj v Ázii, Latinskej Amerike či v Afrike, je ešte vyššie, 38,7 roka.
„Pre zaujímavosť, najstarších klientov má XTB v Taliansku, kde priemerný vek dosahuje takmer 53 rokov,“ informuje XTB. Podľa spoločnosti nie je prekvapením, že v klientskom rozdelení investorov má prevahu Generácia Y, teda mileniáli narodení medzi 1980 a 1995. Sú to tridsiatnici a mladí štyridsiatnici v aktívnom produktívnom veku.
„Mileniali majú už úspory a dostatočný časový horizont pred sebou na to, aby ich vedeli úspešne zainvestovať,“ hovorí analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík. V slovenskom XTB táto generácia tvorí 60 percent klientov. Podiel investujúcich mileniálov na Slovensku kopíruje aj celkové priemerné dáta za všetky krajiny, kde XTB pôsobí.
Nasleduje Generácia X, teda starší štyridsiatnici a päťdesiatnici. Tvoria štvrtinu klientov XTB. V ich prípade platí, že po desaťročiach práce či podnikania už majú nazhromaždený určitý kapitál, no sú zároveň obozretnejší v nakladaní s ním. „Okrem toho, že zažili príklady finančných podvodov, ktoré poznačili ich dôveru v investovanie, majú už kratší investičný horizont. Preto je logické, že investujú konzervatívnejšie a vyhýbajú sa tak prepadom, ktoré by mohli ohroziť ich investície v čase, keď ich budú potrebovať,“ dodáva investičná platforma.
Na aké investície sa zameriavate najviac?
Treťou skupinou sú mladí ľudia z Generácie Z, na Slovensku tvoria 15 percent klientov. Zatiaľ si len začínajú budovať majetok. Často ich lákajú technologické či meme akcie a kryptomeny. Sú to primárne aktívni investori, čo znamená možné vysoké zisky, no pri vysokom riziku. Pre mladých ľudí takýto prístup prináša často lekcie do budúceho investičného života. Straty ich testujú, ako sú odolní, a učia.
Investorov lákajú ETF fondy
Do čoho všeobecne investori XTB vkladajú peniaze? Na konci prvého polroka tohto roka dosiahli klientske aktíva celej skupiny XTB hodnotu takmer 8,5 miliardy eur. Z toho približne 4,5 miliardy predstavovala nominálna hodnota nástrojov, ako sú akcie a ETF (fondy obchodované na burze naviazané na vývoj určitej triedy aktív, tradičný nástroj pasívnych investorov), približne 2,9 miliardy eur nominálna hodnota CFD (contract for difference – aktívne investičné nástroje) a takmer 1,1 miliardy eur boli finančné prostriedky klientov.
Pasívne nástroje ako napríklad ETF sú populárne pre ich jednoduchosť a nízkonákladovosť. „Klienti, ktorí si ich volia, nimi sledujú vývoj zvoleného trhu a do portfólia nezasahujú. Je to dobrá cesta pre ľudí, ktorí nemajú čas či chuť sa investovaniu viac venovať, no vedia, že je to dobrá cesta na zveľadenie majetku,“ dodáva XTB.
Niektorí preferujú aktívne investovanie
Aktívne investovanie je pre tých, ktorí chcú trh prekonať. Investor tu riadi svoje portfólio aktívne, to znamená, že v čase doň zasahuje, mení ho a prispôsobuje trhovým podmienkam. „Je to spôsob, ktorý uprednostňuje čoraz viac investorov. Ideálny najmä pre tých, ktorých to baví a investovaniu sa naozaj venujú,“ pripomína analytik XTB Matej Bajzík a dodáva, že prekonávať trh však môže byť náročné, podľa štatistík sa to dlhodobo darí len asi 20 percentám investorov. „Aby mali šancu, musia sa neustále učiť, poznať trh a danú problematiku, mať disciplínu, byť konzistentní a poznať vlastné investičné správanie, teda vedieť, ako reagujú na straty, či nepodliehať FOMO efektu,“ radí analytik.
Z aktívnych CFD nástrojov sú na Slovensku na platforme XTB v tomto roku najobľúbenejšie ropa, zemný plyn, zlato, EURUSD, US500, bitcoin, ethereum. „Populárne je tak najviac obchodovanie s inštrumentmi, ktoré robia vysoké denné pohyby. Volatilita je priateľom najmä aktívnych investorov, a tá je na krypte,“ dodáva analytik XTB.
Ak sa pozrieme na popularitu nielen tento rok, ale celkovo, tak u Slovákov vedie index US100, nasleduje zlato, EURUSD, indexy DE40 a US500. Zaujímavé je, že v celoskupinových číslach je v popularite najvyššie derivát na zlato. Na najvyššej pozícii obľúbenosti ho má pritom Generácia Y aj Z.
„Dáta XTB ukazujú, že aktívne a pasívne investovanie klienti skupiny v praxi často kombinujú. Na Slovensku aj v Česku má vyše 40 percent klientov, ktorí držia CFD, zároveň aj ETF nástroje. Celoskupinový priemer XTB je necelých 30 percent,“ uzatvára analytik XTB Matej Bajzík.
