Krutá realita: Bratislava si rýchlo razí cestu medzi najdrahšie metropoly sveta!

Najnovšie údaje zhromaždené americkou konzultačnou spoločnosťou Mercer hovoria jasne. Životné náklady na Slovensku výrazne stúpli. Potvrdzuje to postavenie hlavného mesta Bratislavy v rebríčku najdrahších miest sveta. Posunula sa v ňom totiž výrazne nahor.

Ak by ste žili v New Yorku a mali by ste ísť pracovať kdekoľvek na svete, vybrali by ste si Montreal alebo Bratislavu? Pri zohľadňovaní úrovne životných nákladov by prekvapivo vyhral Montreal. Hlavné mesto Slovenska si totiž postupne razí cestu medzi vôbec najdrahšie metropoly sveta čo sa týka životných nákladov.

Rebríček najdrahších miest sveta na život každoročne vypracúva americká konzultačná spoločnosť Mercer. Porovnáva desiatky metropol z celého sveta, pričom ako bázu pre svoje porovnanie si vyberá New York. Inak povedané, hodnotí úroveň životných nákladov a ich vývoj z pohľadu obyvateľa New Yorku. Najnovší rebríček pritom Slovákov rozhodne nepoteší. Bratislava v ňom totiž poskočila až o 21 miest nahor a predrala sa už do prvej stovky. Aktuálne jej patrí 83. miesto.

Hlavné mesto Slovenska sa tak v úrovni životných nákladov dostalo aj pred metropoly ako austrálsky Brisbane, kanadské Toronto či grécke Atény. Zaujímavo vyzerá tiež porovnanie so susedným Českom. Hoci jeho hlavné mesto Praha je v rebríčku výrazne vyššie (na 56. priečke), medziročne sa v ňom naopak posunulo nadol až o 23 miest.

Náklady na život v Prahe tak rástli aj v porovnaní s Bratislavou výrazne pomalšie. Česká republika je však v našom regióne skôr výnimkou. V rebríčku sa totiž kvôli rastu životných nákladov posúvali aj ďalšie metropoly zo strednej a východnej Európy. Život zdražoval najmä v Poľsku, ale napríklad aj v Maďarsku, či Srbsku. Vo väčšine prípadov však bol posun miest z regiónu v rebríčku nahor pomalší ako v prípade Bratislavy.

Najdrahšie je Švajčiarsko

Aktuálne dáta firmy Mercer zároveň potvrdzujú, že jednoznačným lídrom v nákladoch na život je Švajčiarsko. Až štyri mestá z prvej šestky najdrahších miest na život sú totiž práve z tejto krajiny. Ani Švajčiarsko však stále nedosahuje na životné náklady v metropolách ako Hongkong či Singapur. Práve tieto dve mestá totiž opäť obhájili prvé dve priečky v rebríčku. Na úplne opačnom konci sú Lagos a Abuja z africkej Nigérie.

Hlavným faktorom v rebríčku životných nákladov svetových metropol sú pritom neprekvapujúco náklady na bývanie. Ich vývoj sa však podľa analýzy firmy Mercer vo svete líšil. Kým napríklad v tureckom Istanbule aj vplyvom vysokej inflácie stúpli o astronomických 301 percent, v izraelskom Tel Avive naopak klesli o 22 percent či v bieloruskom Minsku o 10 percent.

Výraznú úlohu vo vývoji životných nákladov však v poslednom roku zohrávali napríklad aj ceny potravín a služieb. Výnimkou nebola ani Bratislava, pričom je všeobecne známe, že Slovensko už mesiace zápasí so zdražovaním týchto položiek. Podobný vývoj vidíme však aj v iných mestách strednej a východnej Európy. Negatívnym príkladom je v tomto smere najmä poľské hlavné mesto Varšava.

Zaujíma vás, aké metropoly už Bratislava predbehla v nákladoch na život? Celý rebríček si môžete pozrieť na nasledujúcej stránke.