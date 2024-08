Kratšiu podporu v nezamestnanosti na Slovensku kompenzuje jej výška

Foto: Pexels.com/Towfiqu barbhuiya

Kratšiu podporu počas šiestich mesiacov v nezamestnanosti na Slovensku kompenzuje jej výška, a to v priemere 66 % z mesačného príjmu. Dĺžka poskytovania podpory v nezamestnanosti nás však radí na chvost v rámci EÚ. Vyplýva to z aktuálneho ekonomického prehľadu Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA).

V porovnaní s európskymi krajinami je podľa ISA Slovensko jednou z najštedrejších krajín, čo sa týka výšky podpory v nezamestnanosti. Jej maximálna výška sa od júla zvýšila o viac ako 124 eur. V prípade jej dĺžky je však Slovensko na konci rebríčka EÚ.

„Významné rozdiely sú medzi staršími členmi EÚ, kde býva maximálna doba podpory dlhšia, a štátmi postkomunistického bloku s typicky kratším obdobím pomoci. Maximálna doba podpory je zvyčajne v rozmedzí šiestich až 24 mesiacov,“ uviedla ISA.

Spresnila, že najkratšie v období troch mesiacov pomáha dávkou v nezamestnanosti Maďarsko a najdlhšie Rakúsko, ktoré má neobmedzenú dĺžku pomoci, avšak jej výška sa postupne kráti. Najmenej podľa nej kompenzuje Poľsko, priemerne 19 % príjmu, a najviac Luxembursko, a to 86 % počas 12 mesiacov. Podmienky na získanie podpory v nezamestnanosti sa v európskych krajinách líšia. Spravidla však platia dve, a to aj na Slovensku. Je to predchádzajúce prispievanie do systému sociálneho zabezpečenia a aktívne hľadanie si práce.

„Minimálne v 13 krajinách sa dĺžka či výška podpory odvíja od veku prijímateľa alebo od dĺžky doby prispievania na sociálne zabezpečenie. Prihliada sa na horšie možnosti zamestnať sa najmä u starších žiadateľov. Slovensko tieto pravidlá neuplatňuje a parametre podpory sú pre každého rovnaké,“ uzavrela ISA.