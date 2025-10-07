Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!

Tokijský súd v pondelok uložil bývalej zamestnankyni najväčšej japonskej banky deväť rokov väzenia za to, že klientom z bezpečnostných schránok ukradla zlato a hotovosť za viac ako 390 miliónov jenov, čo je približne 2,2 milióna eur. Informovala o tom agentúra Džidži.

Sedemdesiatštyriročná Jukari Jamazakiová, ktorá pracovala pre finančnú spoločnosť Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), mala na starosti správu náhradných kľúčov od schránok klientov na pobočkách, kde pracovala. Krádeží sa dopúšťala opakovane tak, že vypínala bezpečnostné opatrenia metódou, ktorú poznal len obmedzený počet osôb.

„Išlo o mimoriadne závažný zločin. Obete, ktoré využívali bezpečnostné schránky v domnení, že sú bezpečné, neurobili nič zlé,“ povedal sudca Hironobu Ono.

Prokuratúra pre Jamazakiovú v polovici septembra žiadala 12 rokov väzenia. Web Asahi šimbun napísal, že žena medzi marcom 2023 a októbrom 2024 ukradla 29 zlatých zliatkov za asi 330 miliónov jenov, približne 60 miliónov jenov v hotovosti a 50 cestovných poukazov v hodnote zhruba štvrť milióna jenov.

Odsúdená podľa agentúry ukradnuté peniaze a cennosti použila na to, aby pokryla straty z maržových obchodov s devízami a z dostihov. Jamazakiová podľa prokuratúry spôsobila 70 klientom škodu za 1,4 miliardy jenov, keď sa pripočítajú aj aktíva, ktoré podľa podozrení ukradli tiež iným ľuďom.

Jamazakiová v MUFG pracovala od apríla 1999 až do novembra 2024. Vyšetrovanie sa začalo po tom, ako vlani v októbri jeden z klientov oznámil, že mu zo schránky zmizla hotovosť.

