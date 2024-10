KOZ žiada prezidenta, aby nepodpísal konsolidačný balík a vrátil ho do Národnej rady

Predseda parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Foto: SITA

Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal už schválený konsolidačný balík vládou SR a vrátil ho na prerokovanie do Národnej rady (NR) SR. Konsolidačný balík má podľa nich negatívny vplyv na obyvateľov Slovenska, a to najmä na najzraniteľnejšie skupiny, ako sú domácnosti a zamestnanci, ktorí by sa nemali stať hlavnými platcami týchto opatrení. V stredu o tom informovala hovorkyňa Konfederácie KOZ Martina Nemethová.

„Konsolidačný balík nezohľadňuje skutočné potreby obyvateľstva a pracujúcich, je bez ambície zaviesť prorastové a protransformačné opatrenia, ktoré by naštartovali dlhodobý rozvoj Slovenska,“ uviedli predsedovia odborových zväzov.Doplnili, že konsolidácia verejných financií je síce nevyhnutná, ale musí byť spravodlivá a postupná. Opatrenia nesmú podľa nej zasiahnuť najzraniteľnejšie skupiny Slovákov. Odborári zdôraznili, že zvýšením dane z pridanej hodnoty (DPH) a miestnych daní, spolu s poklesom daňových bonusov a dane z finančných transakcií sa zhoršia životné podmienky bežných ľudí, a to najmä v období, keď čelia vysokým nákladom spôsobeným infláciou a zdražovaním.

Odborári dodali, že vláda by sa mala zamerať na zefektívnenie výdavkov verejného sektora, ako aj na výraznejšie zdanenie bohatých. Títo ľudia by mohli podľa nej prispieť väčším dielom k ozdraveniu verejných financií.„Konsolidácia verejných financií musí byť realizovaná sociálne citlivým a vyváženým spôsobom, ktorý nezhorší postavenie pracujúcich a nezvýši už tak výraznú sociálnu nerovnosť. Vláda by mala prehodnotiť svoje kroky a začať skutočný dialóg so sociálnymi partnermi, aby konsolidácia bola spravodlivá a prispievala k dlhodobému rozvoju krajiny, nie k prehĺbeniu sociálnych a ekonomických problémov,“ uzavreli šéfovia odborárov.