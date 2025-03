Korekcie na trhoch nie sú podľa analytika nezvyčajné: Investori čelia neistote

Foto: freepik.com/snowing

Akciové indexy zaznamenali v uplynulých troch týždňoch pokles. Jeden z najznámejších S&P 500 sa na krátky čas prepadol o 10 % zo svojich historických maxím. Takýto rýchly pokles môže u investorov vyvolať znepokojenie, na akciovom trhu však nejde o nič nezvyčajné, korekcie sa vyskytujú pravidelne a sú prirodzenou súčasťou trhového cyklu. Poukázal na to analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.

„Aj keď môžu krátkodobo zvýšiť neistotu týkajúcu sa stavu trhu a budúcich vyhliadok, z dlhodobého hľadiska historicky predstavovali skôr investičnú príležitosť pre dlhodobých investorov než hrozbu. Samozrejme, do budúcnosti nikto nevidí a nevieme predpovedať, či táto korekcia bude pokračovať a trh bude klesať do medvedieho trhu, alebo naopak už to najhoršie máme za sebou,“ zhodnotil Nemky. Preto je podľa neho dôležité zostať obozretný a rozvážne riadiť riziko investícií.Analytik poukázal na to, že korekcie sú na akciovom trhu pomerne bežné. Od roku 1929 zaznamenal index S&P 500 podľa analýzy Yardeni Research celkovo 56 korekcií, pričom 22 z nich prerástlo do poklesu o viac ako 20 %. Priemerná korekcia trvá približne 115 dní a predstavuje pokles o 13,8 %.

Aktuálna korekcia na trhu bola podľa neho spôsobená tým, že investori boli vo svojich očakávaniach ekonomického rastu a rastu ziskovosti pomerne optimistickí, v súčasnosti však čelia zvýšenej neistote. „Podniky potrebujú predvídateľnosť pri určovaní, kam investovať, od akých dodávateľov nakupovať medziprodukty, kde a v akom objeme vyrábať, či aké ceny nastaviť pre svoje produkty. Zvýšená neistota investorom tieto rozhodnutia komplikuje, čo môže viesť k opatrnejšiemu investovaniu a v konečnom dôsledku k nižšiemu hospodárskemu rastu,“ vysvetlil Nemky.

Býčie trhy netrvajú večne

Vyhliadky akciových trhov na rok 2025 zostávajú zmiešané, upozornil CEO spoločnosti Wealth Effect Management Peter Štadler. Na jednej strane sú faktory, ktoré môžu podporiť pokračovanie rastu, zároveň však existujú aj riziká, ktoré môžu priniesť obdobie vyššej volatility. Historicky podľa odborníka platí, že rastúce, tzv. býčie trhy netrvajú večne a často sú nasledované obdobím korekcie alebo recesie.

„Medzi hlavné riziká pre trhy v roku 2025 patria geopolitická neistota spojená s návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu a menová politika. Ak sa ukáže, že inflácia zostáva vysoká, centrálne banky môžu byť nútené ponechať úrokové sadzby na vyšších úrovniach dlhšie, ako sa očakávalo,“ vysvetlil Štadler.Priemerná dĺžka býčieho trhu je podľa neho približne päť rokov, pričom ten súčasný sa začal v roku 2022. Ďalšia štatistika hovorí o tom, že recesie v USA zvyčajne začínajú približne 10 až 12 štvrťrokov po prvom zvýšení úrokových sadzieb americkej centrálnej banky Fed. Momentálne sa pritom nachádzame v 11. štvrťroku.

Foto: freepik.com/ijeab

Investori by preto mali byť podľa odborníka pripravení na občasné poklesy a nepanikáriť pri prvých náznakoch korekcie. „História ukazuje, že trhy prechádzajú cyklami a krátkodobé poklesy sú prirodzenou súčasťou dlhodobého rastu. Dôležité je mať správnu stratégiu a nevystupovať z trhu len preto, že spozorujeme mierne korekcie,“ doplnil Štadler.V súčasnosti sú podľa Nemkyho všetky známe a pravdepodobné faktory v cenách na trhu už zahrnuté. Na druhej strane, budúcnosť zostáva neistá. „Ak by došlo k menej pravdepodobným udalostiam, ako je výraznejšie spomalenie ekonomického rastu alebo dokonca mierny pokles ekonomiky, akciové trhy by mohli reagovať ďalším poklesom. Či sa tak naozaj stane, ukážu až nasledujúce mesiace,“ dodal analytik.