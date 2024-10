Kontroverzná daň ešte ani neplatí, už ju idú opravovať: Prezident Pellegrini prezradil, s čím má problém! (video)

VIDEO Prezident Peter Pellegrini. Foto: SITA/AP

Daň z finančných transakcií prejde zrejme ešte pred tým, ako bude zavedená do praxe, viacerými zmenami. Naznačil to v piatok prezident Peter Pellegrini, podľa ktorého už vláda pripravuje novelu.

Nová daň, ktorá má zdaniť podstatnú časť všetkých bankových prevodov a výberov hotovosti firiem, podnikateľov ale napríklad aj neziskových organizácií, bola schválená v expresnom režime. Opatrenie, od ktorého si vláda sľubuje príspevok ku konsolidácii vo výške stoviek miliónov eur, totiž predstavila iba na konci septembra a schválené bolo už v polovici októbra. Zdá sa však, že kým bude nová daň definitívne zavedená do praxe, prejde ešte zmenami.

Naznačil to prezident Peter Pellegrini, ktorý v piatok informoval, že zákon o zavedení transakčnej dane síce podpíše, vymenoval však niekoľko bodov, na ktoré by sa ešte vláda mala podľa neho pozrieť. Zároveň povedal, že kabinet Roberta Fica len pár dní po schválení návrhu už pripravuje jeho novelizáciu. „Rešpektujem zodpovednosť vlády za toto opatrenie, no napriek tomu ju v tejto oblasti chcem vyzvať na ďalšie kroky,“ vyhlásil.

Prezident pripomenul, že transakčná daň je viac unikátom, ako štandardným opatrením v európskych štátoch a preto ocení, ak sa vláda podrobne oboznámi so všetkými dôsledkami jej zavedenia. „Daň sa má začať platiť až od 1. apríla budúceho roka, čo je dostatok priestoru na vyriešenie viacerých stále otvorených otázok,“ tvrdí.

Ako príklad uviedol to, či majú daň platiť aj mimovládne organizácie s charitatívnym zameraním, alebo či jej majú podliehať aj zdravotnícke zariadenia, či všetky obchodné spoločnosti na Slovensku, pri výplate miezd svojim zamestnancom. V mnohých prípadoch podnikov s väčším počtom zamestnancov by to totiž znamenalo dodatočné náklady v stovkách tisíc eur len za úhradu výplat svojim pracovníkom. Rovnako je podľa neho otázne, či majú daň platiť napríklad aj organizácie, ktoré len presúvajú cez svoj účet prostriedky niekoho iného napríklad pri nútenom výkone rozhodnutí.

„Je tu ešte ďalšie množstvo otvorených otázok, ktoré je ešte čas do účinnosti zákona vyriešiť. Preto verím, že vláda prostredníctvom novely, ktorú už pripravuje, urobí všetko preto, aby do 1. apríla odstránila nezamýšľané dôsledky zavedenia tejto dane na celú našu spoločnosť,“ povedal Pellegrini aj s výčitkou namierenou na spôsob schvaľovania tohto návrhu. Veci, o ktorých hovoril, totiž mohli byť podľa neho spôsobené aj prijímaním tejto legislatívy v skrátenom legislatívnom konaní bez náležitých analýz celkových dopadov na všetky časti slovenskej ekonomiky a slovenského hospodárstva.

Čo je transakčná daň?

Vládou aj parlamentom schválený zákon o dani z finančných transakcií nadobúda účinnosť už 1. januára 2025, samotná daňová povinnosť však prvýkrát vzniká až od 1. apríla 2025. Aktuálne je nastavená tak, že dani podliehajú bankové prevody, výber z bankomatov, nákup cenných papierov, splátky úrokov z úverov, provízie. Platby kartou sa spoplatnia iba jednorazovým ročným poplatkom 2 eurá. Vzťahuje sa na firmy či neziskové organizácie ako aj na fyzické osoby podnikateľov.

Sadzba dane je podľa schváleného znenia nastavená na 0,4 percenta zo sumy bankového prevodu s maximálnou daňou 40 eur za jednu transakciu. Výber z bankomatov sa má firmám, neziskovkám a podnikateľom zdaňovať až 0,8 percentami z vyberanej sumy.