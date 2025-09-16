Konsolidačný balík za 2,7 miliardy: Poslanci riešili skrátené konanie a kritiku opozície

Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali utorkové rokovanie 39. schôdze návrhu na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s prijatím konsolidačných opatrení. Diskusiu k tomuto návrhu začali už v piatok (12. 9.). Priamo návrhu zákona by sa mali venovať až potom. V schôdzi budú zákonodarcovia pokračovať opäť v stredu (17. 9.) o 9.00 h.
V pléne bol počas dňa prítomný aj minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Opoziční poslanci vyjadrili v rozprave nesúhlas so skrátením legislatívnym konaním v súvislosti s prijatím konsolidačných opatrení na budúci rok. Uviedli, že takýto návrh je neopodstatnený. V rámci konsolidácie skritizovali taktiež nedostatočné šetrenie na strane štátu. Konsolidácia sa podľa nich opäť dotkne najmä bežných občanov a zasiahne pracujúcich ľudí.
Kamenický skonštatoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície.
Minister financií oznámil počas minulého týždňa 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila 10. septembra a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.