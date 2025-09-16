Konsolidačný balík za 2,7 miliardy: Poslanci riešili skrátené konanie a kritiku opozície

Minister financií Ladislav Kamenický počas hlasovania o konsolidačnom balíku v rámci rokovania 19. schôdze Národnej rady SR 3. októbra 2024. Foto: SITA
Minister financií Ladislav Kamenický počas hlasovania o konsolidačnom balíku v rámci rokovania 19. schôdze Národnej rady SR 3. októbra 2024. Foto: SITA
autor logo


TASR

Poslanci Národnej rady (NR) SR venovali utorkové rokovanie 39. schôdze návrhu na skrátené legislatívne konanie v súvislosti s prijatím konsolidačných opatrení. Diskusiu k tomuto návrhu začali už v piatok (12. 9.). Priamo návrhu zákona by sa mali venovať až potom. V schôdzi budú zákonodarcovia pokračovať opäť v stredu (17. 9.) o 9.00 h.

V pléne bol počas dňa prítomný aj minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Opoziční poslanci vyjadrili v rozprave nesúhlas so skrátením legislatívnym konaním v súvislosti s prijatím konsolidačných opatrení na budúci rok. Uviedli, že takýto návrh je neopodstatnený. V rámci konsolidácie skritizovali taktiež nedostatočné šetrenie na strane štátu. Konsolidácia sa podľa nich opäť dotkne najmä bežných občanov a zasiahne pracujúcich ľudí.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Kamenický skonštatoval, že zlé verejné financie zdedil po predchádzajúcich vládach, v ktorých pôsobili viacerí predstavitelia súčasnej opozície.

Minister financií oznámil počas minulého týždňa 22 opatrení, ktoré by mali priniesť na úsporách a väčšom výbere daní a odvodov spolu 2,7 miliardy eur. Vláda balík, zatiaľ bez úspor jednotlivých ministerstiev, schválila 10. septembra a navrhla ho parlamentu prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi.

Viac o téme: konsolidácia , Ladislav Kamenický , opozícia , parlament , rozpočet , Smer-SD , štátny rozpočet , verejné financie

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy