Konsolidačné opatrenia zapríčinia pokles konkurencieschopnosti

Na snímke zľava minister financií Ladislav Kamenický (SMER-SD) a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (HLAS-SD). Foto: TASR

Konsolidačné opatrenia uvrhnú Slovensko ešte viac na koniec EÚ z hľadiska konkurencieschopnosti. Navyše sú zamerané na zvyšovanie príjmov, než na šetrenie vo verejnej správe. Vyhlásili to v pondelok predstavitelia zamestnávateľských združení po rokovaní tripartity. „Investori už teraz obchádzajú Slovensko veľkým oblúkom. Slovensko hodnotia ako neperspektívnu krajinu, či už z hľadiska stability a legislatívneho procesu, alebo kvôli vysokým nákladom na podnikanie,“ uviedol viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Rastislav Machunka s tým, že mimoriadne negatívne hodnotí daň z finančných transakcií. Podotkol, že ju neplatí napríklad konkurencia, ako je Česko. Martin Hošták z Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) dodal, že nie sú riadne prepočítané dopady takejto dane a nie je známe, aký vplyv bude mať na hospodárstvo a ekonomiku.

Avšak obáva sa, že to bude mať zásadný dopad na hrubý domáci produkt (HDP). „Očakávame pokles HDP v dlhšom horizonte o dva percentuálne body, čím sa oberáme o príjmy v budúcnosti,“ podotkol. RÚZ má podľa neho problém s konsolidačnými opatreniami najmä preto, že sú jednostranne zamerané na zvyšovanie príjmovej stránky, zatiaľ čo na strane úspor vo verejných financiách je vyčíslená úspora len asi 600 miliónov eur. Únia to považuje za nedostatočne ambiciózne. Machunka dodal, že je potrebné zvážiť znižovanie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pri vybraných skupinách na päť percent. Lepším riešením by podľa neho mohla byť kompenzácia zvýšených výdavkov pre tých, ktorí to skutočne potrebujú, prostredníctvom sociálneho systému. „Pozitívne vnímame opatrenia, ktoré sa týkajú výdavkovej časti rozpočtu, ako sú zmeny vo vyplácaní rodičovského dôchodku a daňového bonusu,“ uzavrel.

Opatrenia konsolidácie neboli konzultované so zástupcami zamestnávateľov, upozornila RÚZ

V súvislosti s nedávno predstaveným balíkom opatrení v rámci konsolidácie verejných financií neprebehli potrebné konzultácie so zástupcami zamestnávateľov napriek tomu, že tí o stretnutie a odbornú diskusiu s vládou opakovane žiadali. O podrobnostiach balíka, ktorý bude mať zásadný dosah na celé podnikateľské prostredie, sa tak dozvedeli až z médií. Upozornili na to v pondelok predstavitelia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). „Až po tom, ako vláda verejne predstavila konsolidačné opatrenia, bola v tejto veci na pondelok (23. 9.) zvolaná mimoriadna Hospodárska a sociálna rada. Takýto prístup považujeme za nekorektný a v rozpore s platnými zákonmi, napríklad zákonom o tvorbe právnych predpisov, ako aj so znením memoranda o spolupráci, ktoré sme pred niekoľkými týždňami podpísali spoločne s premiérom,“ povedal prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Zástupcovia zamestnávateľov ďalej zdôraznili, že balík opatrení je primárne zameraný na zásadné zvyšovanie štátneho príjmu, a to až o 2,4 miliardy eur, pričom na výdavkovej strane počíta so znížením výdavkov o 670 miliónov eur, čo predstavuje značný nepomer. Štát by mal podľa nich v rámci konsolidácie klásť väčší dôraz práve na šetrenie na výdavkovej strane. Opatrenia, ako zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH), zavedenie transakčnej dane zo všetkých platieb právnických osôb (PO) a podnikateľov a zvýšenie sadzby dane z príjmu pre PO by mali mať negatívny dosah na celé podnikateľské prostredie a kľúčové podniky slovenského hospodárstva.

Zvýšenie daňového zaťaženia prispeje podľa predstaviteľov Únie k pribrzdeniu ekonomického rastu aj k zvýšeniu inflácie pre bežných občanov. Nové zdanenie by mohlo taktiež odradiť niektoré zahraničné firmy od podnikania v našej krajine. Redukcia výdavkov je tak podľa zamestnávateľov pre ekonomiku prospešnejšia, keďže zasahuje do ekonomického rastu a do tvorby pracovných miest menej výrazne ako zvyšovanie daní. „Zamestnávatelia združení v RÚZ preto dôrazne apelujú na vládu, aby pri navrhovaní a prijímaní legislatívnych opatrení začala postupovať v súlade so zákonom a platnými predpismi. Rovnako tak vyzývajú jednotlivých vládnych predstaviteľov, aby pred definitívnym schválením konsolidačného balíka dôsledne vyhodnotili všetky dosahy, ktoré na slovenskú ekonomiku, podniky, ale aj domácnosti nepochybne bude mať,“ uzavreli predstavitelia únie.