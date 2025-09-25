Konsolidačné opatrenia zabránili bankrotu: Slovensko by bez nich nezvládlo dôchodky ani dávky

Ak by neboli prijaté konsolidačné opatrenia, Slovensko by sa dostalo na povestnú grécku cestu, a teda na cestu bankrotu. Štát by nebol schopný vyplácať dôchodky ako také, nebol by schopný vyplácať pomoc pre matky či poskytovať sociálne dávky pre tých najzraniteľnejších. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej konferencii predseda koaličnej strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok.
„Jednoducho, Slovensko by skrachovalo. A preto, ak chceme byť zodpovednou vládou, Hlas sa vždy hlásil k tomu, že chce byť aj zodpovedným členom tejto vládnej koalície, bolo nevyhnutné, aby sme prijali súbor opatrení, na ktorých sme sa niekoľko mesiacov v rámci všetkých možných kompromisov dohodli aj s našimi koaličnými partnermi,“ priblížil Šutaj Eštok.
V tejto súvislosti sa predseda strany poďakoval za konštruktívny dialóg ministrovi financií SR Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD), ktorý je autorom konsolidácie. Zároveň sa poďakoval koaličným partnerom za to, že vždy rešpektovali postoje strany Hlas-SD.
Jeho stranícky kolega a predseda Národnej rady SR Richard Raši vyzdvihol zmrazenie poslaneckých platov spolu so zvýšenou daňou o 10 % oproti ostatným občanom. „Je to iniciatíva, za ktorú sa chcem poďakovať kolegyniam aj kolegom poslancom, pretože táto iniciatíva, čo sa týka poslaneckých platov, vznikla na našom klube,“ dodal Raši.