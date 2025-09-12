Konsolidačné opatrenia vlády pre rok 2026: Vyššie dane a menej peňazí pre rodiny aj podnikateľov

Foto: pexels.com/Mikhail Nilov
Foto: pexels.com/Mikhail Nilov
autor logo


TASR

Vláda predstavené konsolidačné opatrenia na budúci rok opäť dáva na plecia podnikateľov, rodín a samospráv. Uviedla to mimoparlamentná strana Kresťanská únia (KÚ) s tým, že medzi najhoršie opatrenia patrí napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny s vyšším obsahom soli a cukru či zrušenie sviatkov, ktoré sú dňami pracovného pokoja.

„Vláda nemá žiadnu ekonomickú víziu, ako naštartovať slovenskú ekonomiku. Iba dusí to, čo ešte vládze fungovať,“ uviedla KÚ.

Trendujúce články

Mimoparlamentná strana rovnako nesúhlasí ani s tým, že vláda chce znížiť dávku v nezamestnanosti celkovo o jednu šestinu, odpustiť penále daňovým dlžníkom alebo výrazne skrátiť odvodové prázdniny novým živnostníkom. Negatívnym opatrením je podľa nej aj zdanenie príjmu počas materskej dovolenky, ošetrovného a dočasnej práceneschopnosti či to, že samosprávy dostanú o 130 miliónov eur menej.

Viac o téme: dane , DPH , konsolidačné opatrenia , nezamestnanosť , podnikatelia , rodiny , samosprávy , štátny rozpočet

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy