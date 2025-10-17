Aj keď sa rast cien potravín na Slovensku postupne zmiernil, ich poklesu sa tak skoro nedočkáme. Aj pre vysoké ceny energií či prijaté konsolidačné opatrenia sa nám v závere tohto roka predraží o zhruba desatinu vianočný nákup. Ďalší skokový nárast cien potravín môžeme očakávať hneď v úvode nového roka.
Po turbulentných rokoch s rekordnou infláciou sa slovenské ceny potravín konečne upokojujú a rastú tento rok miernejšie. Ako konštatuje analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík, ceny potravín síce v tomto roku neklesajú, no rastú už len jednociferným tempom.
Budúci rok sa to pravdepodobne nezmení, hoci ceny môžu predovšetkým v dôsledku vládnych daňových opatrení opäť rásť o čosi viac, než sme to videli v aktuálnom roku. Celkovo sa slovenský trh potravín dostáva do fázy miernej stabilizácie, no výraznejšiemu zlacňovaniu zatiaľ podľa analytika nenasvedčujú trhové podmienky.
Podľa najnovších údajov sa tempo rastu cien potravín v tomto roku spomalilo na úroveň 3,6 % medziročne. Graf vývoja cien potravín jasne ukazuje, že pokiaľ krivka neklesne pod nulu, potraviny na Slovensku naďalej zdražujú.
Hlavné dôvody, prečo ceny zostávajú vysoké, sú podľa Mateja Bajzíka energetické náklady a konsolidácia verejných financií, respektíve nové dane ako je napríklad cukrová daň, zvýšená DPH či transakčná daň. „Tieto opatrenia zvyšujú ceny potravín. Do konca roka 2025 očakávame mierny rast alebo stagnáciu cien, pričom potravinová inflácia by mala zostať v pásme 2,5 – 3,5 %,“ približuje Bajzík.
Cítite konsolidáciu aj vy vo svojej peňaženke?
Všetky tieto spomínané faktory pritom pocítime už čoskoro aj pri vianočných nákupoch. Podľa dát, ktoré prezentoval analytik XTB na piatkovej tlačovej besede, sa totiž priemerný nákup v sviatočnom období môže oproti vlaňajšku predražiť aj o 10 %. Kým v minulom roku stál nákup základných potravín na vianočné sviatky 49,62 eura, v tomto roku to môže byť až 54,60 eura, čo je medziročne o 10 % viac. Podľa Bajzíka ide o dosť výrazný nárast, ktorý by sa ale v budúcom roku už nemal opakovať. „V roku 2026 odhadujeme nárast na cenu 56,43 eura, čo je medziročne o 3,11 % viac a o 13,46 % viac než v roku 2024,“ dodáva analytik.
Výrazný skok príde od nového roka
Zdražovanie pritom Vianocami neskončí. Práve naopak. Už od nového roka sa totiž do praxe dostanú ďalšie konsolidačné opatrenia. Ako pripomína analytik XTB, v roku 2026 čaká Slovensko napríklad jednorazový cenový skok v kategóriách potravín, ktoré prechádzajú z 19 % sadzby DPH na vyššiu 23-percentnú. Ide napríklad o čokolády, džemy, zmrzlinu či slané čipsy. Vláda sa totiž rozhodla v rámci konsolidácie zvýšiť DPH na nezdravé potraviny.
„Vzhľadom na prebiehajúcu konsolidáciu verejných financií a zavádzanie nových daní neočakávame, že by ceny potravín v roku 2026 začali reálne klesať. Očakávame, že ich rast sa len spomalí,“ dodáva Matej Bajzík.
Medzi potraviny, ktoré v tomto roku najviac zdraželi a majú ešte priestor na ďalší rast, pritom patrí zrnková káva s medziročným nárastom o 9,4 %, mliečna čokoláda, ktorá zdražela o viac ako 41 % a slepačie vajcia s nárastom o takmer 30 %. Na pultoch obchodov sa však nájdu aj potraviny, ktoré pri nákupoch spotrebiteľov potešia nižšou cenou.
Medzi top tri potraviny s najvýraznejším poklesom ceny patrí kryštálový cukor, ktorý medziročne zlacnel o takmer 30 %, ďalej sú to zemiaky s desatinovým poklesom ceny a top trojku uzatvára hladká múka, ktorá oproti vlaňajšku zlacnela o 6,5 %.
