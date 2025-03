Konsolidáciu by mohla vláda podľa prezidenta Pellegriniho využiť na reformu verejnej správy SR

Prezident Peter Pellegrini. Foto: SITA/AP

Konsolidáciu by mohla vláda využiť na reformu verejnej správy, ktorá by viedla k novému spôsobu riadenia krajiny. Tieto zmeny by mohli prispieť aj k šetreniu verejných financií. Povedal to prezident SR Peter Pellegrini na utorkovom tlačovom brífingu k zhodnoteniu činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ).

„Ak hovoríme o 2,7 miliardy eur, čo je drastická konsolidácia, tak vláda by mohla vidieť v nej obrovskú šancu na revolučné zmeny v riadení tejto krajiny. Nájsť odvahu pristúpiť k revolučným zmenám a k veľkým reformám, ktoré by posunuli túto krajinu k úplne inému novému spôsobu riadenia,“ uviedol Pellegrini s tým, že ak by vláda dokázala pripraviť takéto reformy, tak by sa zjednodušilo riadenie celého štátu a rozdelili by sa kompetencie medzi štát, regióny a samosprávy.Pellegrini sa vyjadril aj k uvoľneniu niektorých sankcií EÚ, pričom viaceré z nich poškodzujú podľa neho aj slovenskú ekonomiku ako napríklad zákaz exportu magnezitu, ktorý postihne bane a magnezitové závody v krajine. Tieto sankcie vplývajú podľa neho aj na vyššie ceny energií z dôvodu zákazu dovozu ropy z Ruska.

„Sú sankcie, ktoré sa napríklad týkajú námorného priestoru a pre Slovensko neznamenajú žiaden vplyv, pretože my nemáme ani more, takže, keď sa nejaké sankcie dotýkajú námornej plavby, Slovensko nemá s tým žiaden problém. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že skôr prichádza doba, ak sa podarí Spojeným štátom a Rusku spolu s Ukrajinou dojednať ukončenie vojnového konfliktu a postupne niekoľko rokov dopredu sa začnú stabilizovať vzťahy s Ruskom, tak budeme svedkami toho, ako a ktorá krajina bude prvá v rámci Európy, ktorá navrhne zrušiť niektorý balík sankcií,“ dodal prezident.