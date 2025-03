Konsolidácia zďaleka nekončí: Analytici vypočítali, koľko potrebuje vláda na budúci rok ušetriť!

Foto: freepik.com/freepik

Na splnenie budúcoročného cieľa zníženia deficitu verejných financií na 3,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) by mali byť prijaté trvalé konsolidačné opatrenia v celkovej výške 1,8 miliardy eur. Vyčíslila to v stredu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). V tomto roku očakáva schodok na úrovni 4,8 % HDP, cieľ vlády v schválenom rozpočte je 4,7 % HDP.

Na základe predpokladaného vývoja verejných financií v najbližších rokoch aktualizovala RRZ veľkosť trvalých opatrení, ktoré je potrebné prijať na dosiahnutie vládnych rozpočtových cieľov v rokoch 2026 a 2027. Objem potrebnej konsolidácie v sebe zahŕňa aj niektoré už ohlásené opatrenia zvyšujúce deficit, napríklad zvyšovanie platov v školstve. Naopak, medzi opatreniami nie je zahrnuté ďalšie pokračovanie dotácií na plyn a kúrenie pre domácnosti.

„Ako budúcoročný cieľ je stanovená úroveň deficitu 3,7 % HDP. Na splnenie tohto cieľa by podľa aktuálnych odhadov mali byť prijaté trvalé opatrenia v celkovej výške 1,8 miliardy eur. V roku 2027 by podľa aktuálnych odhadov boli potrebné dodatočné opatrenia v objeme 1,5 miliardy eur, ak by mal byť splnený cieľ deficitu 3 % HDP,“ priblížila RRZ.

Ako by ste prioritne konsolidovali vy? Vyššie zdaňovanie zamestnancov (napríklad zvyšovanie daní a odvodov pre zamestnancov…) Vyššie zdaňovanie firiem (napríklad zvyšovanie daní a odvodov pre firmy…) Vyššie zdaňovanie spotreby (napríklad zvyšovanie DPH, spotrebných daní…) Škrty v sociálnej podpore (napríklad znižovanie dôchodkov, sociálnych dávok…) Škrty vo vládnej administratíve (napríklad znižovanie výdavkov, prípadne počtu zamestnancov úradov, ministerstiev…) Škrty v plánovaných investíciách (napríklad diaľnice a podobne…) Odoslať odpoveď

Tohtoročná konsolidácia dosiahla podľa výpočtov rady 1,4 miliardy eur. Ide o celkový vplyv opatrení vlády vrátane konsolidačného balíčka, energodotácií a iných dodatočných výdavkov v rozpočte. „V prípade pokračovania plošného dotovania cien energií by si kompenzácia týchto nákladov vyžadovala dodatočné opatrenia vo výške 600, resp. 400 miliónov eur,“ doplnila RRZ.