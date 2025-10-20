Konsolidácia verejných financií za tri roky: Štát získal miliardy najmä cez vyššie dane a odvody

Konsolidačné balíčky prijaté počas aktuálneho volebného obdobia boli na 79 % tvorené opatreniami navyšujúcimi daňové príjmy verejnej správy. Výdavkové opatrenia tak tvoria len jednu pätinu celkovej konsolidácie. Na základe aktuálnych prepočtov na to v pondelok poukázala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).
Pripomenula, že prvý súbor konsolidačných opatrení bol prijatý pre rok 2024, pričom podľa prepočtov RRZ prispel k zníženiu deficitu o 1,6 miliardy eur alebo 1,2 % HDP. „Táto konsolidácia bola dominantne tvorená príjmovými opatreniami, až 93 % z celkového dopadu. Patria sem napríklad zníženie sadzby do 2. piliera, navýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľa alebo zavedenie zvýšeného bankového odvodu,“ priblížila rada.
V nasledujúcich konsolidačných balíčkoch narástol podľa RRZ podiel úspor vo výdavkoch, väčšinu však aj naďalej tvoria opatrenia zvyšujúce príjmy. Vyčíslila, že podiel príjmových opatrení pre rok 2025 aj pre rok 2026 bol približne trojštvrtinový.
Konsolidačný balík prijatý pre rok 2025 mal podľa RRZ vplyv 2 miliardy eur alebo 1,5 % HDP. Jeho súčasťou boli zmeny v dani z pridanej hodnoty (DPH), najmä navýšenie jej základnej sadzby, ako aj nárast sadzby dane z príjmu právnických osôb pre najziskovejšie firmy. Úspory vo výdavkoch bol realizované najmä cez zníženie daňového bonusu a rodičovského dôchodku.
„Aktuálne diskutovaný konsolidačný balík pre rok 2026 znižuje podľa odhadu RRZ deficit o 1,6 miliardy eur (1,2 % HDP). V rámci neho bolo schválené napríklad navýšenie zdravotných odvodov zamestnanca alebo vyššie sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Pri výdavkoch išlo najmä o úspory v štátnom rozpočte,“ vymenovala rada. Zmenu oproti proti pôvodnému návrhu, ktorý deklaroval približne vyrovnanú váhu príjmových a výdavkových opatrení, tvorí podľa nej najmä výpadok refundácií pre energodotácie a zreálnenie príspevku úsporných opatrení v štátnom rozpočte.