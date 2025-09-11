Konsolidácia sa dotkne aj seniorov: Trináste dôchodky zamrznú v rôznych výškach!

Ozdravovanie verejných financií sa dotkne aj dôchodcov. A to cez zmrazenie trinástych dôchodkov. Štát by mal vďaka tomuto opatreniu v nasledujúcich rokoch ušetriť až niekoľko stoviek miliónov eur.
Trináste dôchodky na Slovensku zostanú napriek tretiemu kolu konsolidácie verejných financií zachované. Vláda sa však v pripravenom balíčku opatrení rozhodla zmraziť ich výšku na nasledujúce tri roky. V rokoch 2026 až 2028 tak trinásty dôchodok zostane zachovaný na úrovni roka 2025.
V dôsledku zachovania sumy trinásteho dôchodku na tohtoročnej úrovni nebude pri jeho výplate v ďalších rokoch zohľadnený medziročný rast priemernej výšky dôchodkov. Rezort financií pritom odhaduje, že sa toto opatrenie v rokoch 2026 až 2028 priamo dotkne všetkých poberateľov dôchodkov, čo predstavuje približne 1,5 milióna osôb.
Po skončení tohto trojročného obdobia zmrazených trinástych dôchodkov, by sa ich výpočet mohol opäť odvíjať od rastu priemerného dôchodku. Očakáva to rezort financií, aj keď to už bude za horizontom volebného obdobia súčasnej vlády. „Návrh predpokladá, že od roku 2029 budú sumy dávok trinásteho dôchodku opätovne stanovené na základe súčasného mechanizmu, to znamená ako priemerná hodnota dávky za predošlý rok,“ približuje ministerstvo financií v dokumentoch zverejnených k návrhu zákona, ktorým sa zavádzajú konsolidačné opatrenia.
Čo to bude znamenať v praxi? Dôchodcovia na konci budúceho roka môžu očakávať trinásty dôchodok v rovnakej výške ako je to tento rok, čiže 667,3 eura. Na nezmenenej úrovni zostanú zachované aj ďalšie dôchodkové dávky.
Kým dôchodcov tak v ďalších rokoch čakajú nezmenené výšky trinástych dôchodkov, štát si vďaka tomuto opatreniu polepší každý rok o desiatky miliónov eur. Odhadovaná úspora verejných financií pre budúci rok podľa rezortu financií predstavuje 34 miliónov eur. Táto suma by mala v ďalších rokoch postupne rásť na 79 miliónov v roku 2027 a 127 miliónov eur v roku 2028.
Jeden z bodov konsolidačného balíčka vlády sa týka aj trinástych dôchodkov:
Súhlasíte so zmrazením trinástych dôchodkov?
Zmrazenie trinástych dôchodkov je súčasťou celého balíka konsolidačných opatrení, ktorých cieľom je ozdraviť verejné financie. Celkovo si vláda pripravila 22 opatrení, ktoré by štátu mali priniesť 2,7 miliardy eur. Rezort financií nachystal napríklad veľké šetrenie na štáte, a to v objeme 1,3 miliardy eur, čo je takmer polovica potrebnej sumy.