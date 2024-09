Konsolidácia by podľa prezidenta Pellegriniho nemala siahnuť na životnú úroveň občanov

Peter Pellegrini. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Konsolidácia bude musieť byť rázna, no nemala by siahnuť na životnú úroveň a štandard obyvateľov. V nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 televízie STVR to povedal prezident SR Peter Pellegrini s tým, že vláda by mala hľadať skôr dlhodobejšie riešenia.

„Očakávam, že konsolidácia bude robená tak, aby sa zdroje hľadali tam, kde reálne sú a aby sme nepostihli bežného človeka, ktorý má nejaký hendikep alebo je samoživiteľ, rodiny s jedným rodičom alebo seniorov, ktorí sú pod pásmom chudoby. Dúfam, že vláde sa podarí nájsť mix opatrení, ktoré výrazne nezasiahnu životnú úroveň občanov,“ uviedol Pellegrini.

Dodal, že je možné nájsť spôsob, ktorý by zabezpečil čo najmenší vplyv na sociálny status občanov. Pokiaľ vláda siahne na kvalitu životnej úrovne, mala by podľa neho nájsť kompenzačné opatrenia pre tých, u ktorých môže byť zásah najvýraznejší.

Predseda Hlas-SD Peter Pellegrini. Foto: Topky/Ramon Leško

„To znamená, že ak prijme opatrenie, ktoré sa dotkne celej vrstvy spoločnosti, ale dve tretiny sa s tým vedia relatívne ľahko vyrovnať, je dôležité, aby našla možnosti kompenzácie pre tretinu spoločnosti, ktorá by mohla trpieť viac. Všetko toto sa dá nájsť,“ objasnil prezident s tým, že by preferoval, ak by to nebolo 45 alebo 50 rôznych opatrení, ktoré prinesú ďalšiu legislatívnu smršť. „Bolo by fajn, keby vláda našla dlhodobejšie riešenia, ktoré prinesú jednorazovo väčší objem peňazí,“ uzavrel Pellegrini.