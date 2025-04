Konsolidácia by podľa Andreja Danka už nemala byť v miliardách eur, štát má rezervy

Predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

Pokračovanie konsolidácie verejných financií v budúcom roku je vážnou témou a rokovania o novom konsolidačnom balíku sa už začali. Vplyv opatrení na občanov by však mal byť minimalizovaný a konsolidácia by už nemala byť v miliardách eur, myslí si predseda koaličnej SNS Andrej Danko.

„Ja si nemyslím, že znova by sme mali konsolidovať v miliardách. Myslím si, že štát má dostatočné množstvo rezerv. A ak si niekto myslí, že budeme konsolidovať kvôli zbrojeniu, tak my to podporovať nebudeme,“ vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.Šéf národniarov sa podľa vlastných slov pokúsi, aby konsolidačné opatrenia boli vo vzťahu k občanom minimalizované. Od Ministerstva financií (MF) SR očakáva bližšie informácie. „Ja by som chcel už konečne vedieť od ministerstva financií, prečo konsolidovať a z čoho sa skladá znova ten nárast konsolidácie, kam tie peniaze majú ísť, na akú oblasť,“ doplnil Danko.

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pred časom avizoval, že potrebná konsolidácia na budúci rok sa bude blížiť sume dve miliardy eur. Uprednostňuje úspory na výdavkovej strane rozpočtu, konkrétne opatrenia však nechce prezentovať, kým sa na nich nedohodne vládna koalícia.