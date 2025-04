Koniec transakčnej dane? Ak sa nedohodnem v koalícii, napálim to do parlamentu, tvrdí Danko!

Predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

Transakčná daň nemusí mať na Slovensku dlhú životnosť. Len pár dní po prvých výpisoch so strhnutou daňou, ktorá sa objavila na účtoch podnikateľov, totiž silnie nesúhlas s týmto opatrením aj v rámci koalície. Predseda SNS Andrej Danko hovorí, že táto daň musí byť zrušená.

Kontroverzná daň z finančných transakcií sa začala vyberať len 1. apríla a už spôsobuje otrasy na politickej scéne. Jej dlhodobý odporca, šéf koaličnej SNS Andrej Danko pritvrdzuje rétoriku a tvrdí, že toto opatrenie musí bezpodmienečne skončiť. Najprv sa chce skúsiť dohodnúť v koalícii. Ak to nepôjde, príde s návrhom na zrušenie do parlamentu, vyhlásil v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

„Ja to urobím tak, ako ma poznáte. Najprv sa pokúsim dohodnúť v kuchyni, a keď nie, tak to proste napálim do parlamentu a je mi úplne jedno, kto ako bude hlasovať. Uvítam každý hlas aj koalície aj opozície, pretože táto daň proste k 31. 12. tohto roka, aby sme nerozbili tohtoročný rozpočet, musí skončiť,“ povedal Danko.

Predseda národniarov dodal, že to že je v koalícii neznamená, že nepomenuje veci, ktoré sú zlé. Nevylúčil pritom ani jej skoršie zrušenie. „Treba povedať, že transakčná daň je zlá. Je to experiment, ktorý musí skončiť. Ideálne k 30. 6., najideálnejšie zajtra, ale ja urobím všetko preto, aby to skončilo,“ hovorí.

Minister financií Ladislav Kamenický by sa mal radšej podľa neho zamerať na úplne nový prístup k daniam. Nabáda ho, aby pripravil daňovú reformu. „Mali by sme sa baviť o reforme dane z príjmu fyzických a právnických osôb, mali by sme sa baviť aj o zvýhodnených odpisových skupinách, mali by sme hľadať cesty ako naštartovať ekonomiku,“ tvrdí Danko.

Predseda SNS pritom s týmto postojom našiel netradičnú zhodu aj so svojim rivalom, predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom. Ten pripomína, že jeho strana na negatívne dopady transakčnej dane upozorňuje až mesiace a Progresívne Slovensko aktuálne do parlamentu predložilo aj návrh na jej zrušenie od 1. mája tohto roka s tým, že už zaplatené dane by sa podnikateľom vrátili. Hlasovať o tomto návrhu sa má už budúci týždeň.

Podľa Šimečku treba transakčnú daň zrušiť čím skôr a nečakať do konca roka. „To ničí našich podnikateľov tu a teraz. Keby tú daň mali platiť ešte do konca roka, tak to môže znamenať, že to mnoho ľudí odradí od podnikania, mnoho firiem bude musieť skončiť, budú mať nižšie tržby, tým pádom bude náš hospodársky rast brzdený,“ tvrdí.