Zvyšovanie dôchodkov na Slovensku je citlivo vnímané. Súčasné nastavenie systému by sa mohlo ešte počas tejto vlády zmeniť. Doterajšie zvyšovanie o percento vychádzajúce z rastu cien by mohol nahradiť nový mechanizmus. V hre je podľa ministra práce Erika Tomáša aj zvyšovanie penzií o pevnú sumu.
Pre každoročné zvyšovanie dôchodkov od januára nového roka je v súčasnosti rozhodujúci medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaný Štatistickým úradom SR. Do úvahy sa pritom berie deväť mesiacov roka, ktorý predchádza tomu, v ktorom sa dôchodky zvyšujú.
Podľa čerstvých údajov štatistikov pritom dôchodcovská inflácia v septembri tohto roka dosiahla hodnotu 3,9 % a celkový priemer za deväť mesiacov je tak na úrovni 3,7 %. O takéto percento sa tým pádom budú od nového roka zvyšovať aj dôchodky na Slovensku.
Už čoskoro by sa však tento systém mohol zmeniť. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš hovorí, že v súčasnom systéme zvyšovania dôchodkov vidí priestor na zmenu. Zvyšovanie o rovnaké percento podľa výšky inflácie totiž podľa jeho slov nie je ideálne ani optimálne.
„Stále pribúdajú hlasy, či by sa dôchodky nemali zvyšovať o pevnú sumu, pre každého rovnako,“ vyhlásil na utorkovej tlačovej besede.
Preto sa podľa jeho slov na ministerstve práce zamýšľajú a diskutujú o tom, ako by nový systém valorizácie penzií mohol vyzerať. Hlavným cieľom je, aby bol spravodlivejší. V súčasnosti sa totiž zvyšujú dôchodky o rovnaké percento všetkým seniorom, čo pri vyšších penziách prináša aj ich vyšší nárast.
Jedným z riešení by mohlo byť zvyšovanie dôchodkov o pevnú sumu. Podľa Tomáša je to jeden z variantov, ktorý je v hre.
Kalkulačka valorizácie dôchodku od 1. 1. 2026
Zadajte priemernú dôchodcovskú infláciu a aktuálnu sumu dôchodku a kalkulačka vám vypočíta výšku valorizovaného dôchodku od 1. januára budúceho roku.
A kedy by sa mohli seniori dočkať zmien v praxi? Minister práce avizuje, že by to mohlo byť ešte v rámci tohto volebného obdobia, aj keď zároveň dodáva, že téma valorizácie dôchodkov je náročná.
