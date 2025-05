Koniec diskriminácie? Nový zákon z rezortu práce má vyrovnať platy mužov a žien!

Foto: freepik.com/freepik, wirestock, oPeniazoch.sk

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami by už nemali byť firemným tajomstvom. Rezort práce totiž chystá novú legislatívu, ktorej cieľom je priniesť väčšiu férovosť do odmeňovania. Zamestnávatelia budú musieť podľa nových pravidiel ukázať, ako a podľa čoho určujú mzdy, a riešiť prípadné nerovnosti. Nová legislatíva vychádza z európskej smernice a môže výrazne zmeniť spôsob, akým sa na Slovensku pozeráme na spravodlivé odmeňovanie.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo predbežnú informáciu k pripravovanému zákonu o transparentnosti odmeňovania. Nové pravidlá pripravuje rezort v nadväznosti na európsku smernicu z roku 2023 o posilnení uplatňovania zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.

Cieľom nového zákona bude podľa ministerstva práce zaviesť minimálne požiadavky na posudzovanie transparentnosti odmeňovania v súvislosti s uplatňovaním zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy. „Návrh zákona má vytvoriť efektívny systém monitorovania a posudzovania rozdielov v odmeňovaní medzi mužmi a ženami a zabezpečiť, aby zamestnávateľské subjekty zaviedli rodovo neutrálne štruktúry odmeňovania založené na objektívnych kritériách,“ približuje rezort práce.

Zamestnávateľom pribudnú aj nové povinnosti, a to napríklad podávať správy o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov a v prípadoch neodôvodnených rozdielov následne povinnosť spoločného posúdenia odmeňovania, ktoré bude zahŕňať aj opatrenia na riešenie týchto rozdielov. Zákon upraví aj postup pri ochrane práv zamestnancov a zamestnankýň, ktorí sa domnievajú, že boli diskriminovaní nedodržaním zásady rovnakého odmeňovania z dôvodu pohlavia vrátane nápravy a odškodnenia, ak sa preukáže porušenie tejto zásady. „Návrh zákona zakotví aj sankcie pri porušení práv a povinností súvisiacich s uplatňovaním práv a povinností týkajúcich sa zásady rovnakej odmeny,“ dodáva ministerstvo práce.

Súčasné pravidlá sú nedostatočné

Súčasné posudzovanie a kontrola dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania nie sú na Slovensku podľa rezortu práce dostatočne efektívne. A to vzhľadom na veľké rozdiely v mzdách. „Nedostatočná transparentnosť a rodovo neutrálne kritéria hodnoty práce napriek existujúcim právnym predpisom zakazujúcim diskrimináciu v oblasti odmeňovania z dôvodu pohlavia, bráni zamestnancom a zamestnankyniam v presadzovaní ich práva na rovnakú odmenu a sťažuje identifikáciu diskriminačných praktík v odmeňovaní,“ upozorňuje rezort pod vedením Erika Tomáša.

Existujúca právna úprava podľa ministerstva dostatočne nerieši systémové príčiny problému, ako sú netransparentné systémy stanovovania odmien, nedostatok informácií o úrovniach odmien a nedostatočné monitorovanie rozdielov v odmeňovaní.

Do prípravy nového zákona sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov alebo návrhov v intenciách vecného zamerania. Lehota na vyjadrenie je pritom stanovená na desať dní od zverejnenia predbežnej informácie. Samotné pripomienkové konanie k zákonu by sa malo následne začať niekedy v júli či auguste tohto roka.