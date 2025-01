Koniec čínskeho ekonomického zázraku? Rok 2025 bude boj domácich stimulov s Trumpovou politikou!

Foto: gettyimages.com/Oleksii Liskonih

Čína sa v roku 2024 dostala do centra pozornosti investorov v dôsledku mimoriadnej zmeny hospodárskej politiky Komunistickej strany Číny. Zvýšenie likvidity, podporované sériou masívnych stimulačných balíkov a ďalším uvoľnením menovej politiky, rýchlo zvýšilo ocenenie čínskych spoločností, čím sa na globálnych trhoch rozšíril ďalší optimizmus. Analytici XTB sa pozreli na to, či to bude najväčšej ázijskej ekonomike stačiť.

Politika vlády v Pekingu má stále ďaleko od dosiahnutia vlastných cieľov, pričom postupné stimulačné balíky len čiastočne zmenšujú rozdiel medzi prognózami rastu v roku 2024 a oficiálnym cieľom 5 percent. Hlavnými faktormi brzdiacimi rast sú slabá spotreba a súkromné investície, ktoré sú zaťažené pretrvávajúcou realitnou krízou a stagnáciou na trhu práce. Napriek tomu je podpora domácností v súčasných programoch čínskej vlády malá a ceny nehnuteľností sú stále ďaleko od stabilizácie.

Ešte rizikovejším faktorom pre čínsku ekonomiku však môže byť návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu. „Potenciálne 60-percentné clá by mohli oslabiť hlavnú silu čínskej ekonomiky, a to jej rekordne vysoký a cenovo konkurencieschopný vývoz. Náladu investorov tak definuje sklamanie a rastúce očakávania týkajúce sa fiškálnej politiky v roku 2025, keď sa medzinárodný obchod pod vládou Trumpa 2.0 stane realitou,“ konštatujú vo svojom ekonomickom výhľade analytici XTB.

Nedosiahnutie 5-percentnej miery rastu v roku 2024 podľa nich pravdepodobne motivuje komunistickú vládu v Pekingu, aby do ekonomiky investovala rekordné sumy. Úrady v Číne budú nútené presunúť svoju pozornosť na podporu domáceho dopytu, pričom do budúcich balíkov opatrení zahrnú zrejme aj riešenia, ako sú dotácie príjmov, postupné zvyšovanie dôchodkov alebo podporné programy pre nezamestnaných. Predpokladané tempo hospodárskeho rastu však stále nedosahuje ambície čínskych politikov a naznačuje približne 4,5-percentný rast HDP v roku 2025.

Čo to znamená pre čínske akciové indexy? Zdá sa, že rozsah realizovaných opatrení od roka 2023 výrazne obmedzuje scenár poklesu na úroveň pozorovanú pred prvými správami o hospodárskych zmenách. „Napriek tomu nemožno vylúčiť, že neistota týkajúca sa hospodárskych väzieb s USA a nedostatočný vplyv stimulačných programov na makrodáta jednoznačne obmedzia rozsah ďalšieho odrazu,“ dodávajú analytici XTB.

Revízia priemerného rastu zisku na akciu spoločností zahrnutých do indexu HSCEI po prvotnej reakcii na stimulačné balíčky v roku 2024 nebola dostatočne výrazná na to, aby podstatne rozšírila rizikovú prémiu, ktorá je v súčasnosti v indexe prítomná. Ak sa súčasné ekonomické prostredie nezmení, šanca na ďalšie veľkolepé oživenie tohto trhu môže byť značne obmedzená. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

V tejto chvíli sa tak podľa nich zdá, že o budúcom vývoji cien čínskych akcií v roku 2025 rozhodnú dva kľúčové faktory. Tým prvým bude, či Čínska ľudová banka zavedie nové stimulačné opatrenia a tým druhým, či sa tieto rozhodnutia reálne premietnu do vyšších tržieb a ziskov čínskych spoločností. „Druhý bod zatiaľ zostáva veľmi neistý,“ dodávajú analytici XTB.

